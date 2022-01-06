شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تكشف الأشعة عن صحة أسنانك وما أنواعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشعة السينية للأسنان هي نوع من صور الأسنان والفم يستخدمها طبيبك لرؤية مشاكل اللثة والأسنان وتشخيصها، في هذا التقرير نتعرف على متى يستخدم الطبيب الأشعة السينية للأسنان، بحسب ما نشر موقع " ucsfhealth".

كيف يتم إجراء اختبار الأشعة للأسنان؟

هناك أنواع عديدة من الأشعة السينية للأسنان ومنهم:

-بيتوينج تظهر أجزاء التاج من الأسنان العلوية والسفلية معًا عندما يقوم الشخص بالعض.

- اشعة تظهر 1 أو 2 أسنان كاملة من التاج إلى الجذر.

- اشعة حنكية (وتسمى أيضا الإطباق)، حيث يلتقط كل الأسنان العلوية أو السفلية في صورة واحدة بينما يستقر الفيلم على سطح الأسنان.

- اشعة بانورامية تتطلب آلة خاصة تدور حول الرأس تلتقط الأشعة السينية جميع الفكين والأسنان في صورة واحدة ويتم استخدامه لتخطيط العلاج لزراعة الأسنان، والتحقق من ضرس العقل المتأثر، واكتشاف مشاكل الفك ولا تعد الأشعة السينية البانورامية أفضل طريقة للكشف عن التجاويف، إلا إذا كانت المشكلة متقدمة وعميقة للغاية.

-اشعة سيفالومترك يقدم المنظر الجانبي للوجه ويمثل علاقة الفك ببعضها البعض وهو يفيد في تشخيص أي مشاكل في مجرى الهواء.

يقوم العديد من أطباء الأسنان أيضًا بأخذ صور الأشعة السينية باستخدام التكنولوجيا الرقمية هذه الصور تمر عبر جهاز كمبيوتر كمية الإشعاع المنبعثة أثناء الإجراء أقل من الطرق التقليدية.

يمكن لأنواع أخرى من الأشعة السينية للأسنان إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد للفك.

يمكن استخدام التصوير المقطعي المحوسب بالأشعة المخروطية (CBCT) قبل جراحة الأسنان ، كما هو الحال عند وضع العديد من غرسات الأسنان.

لماذا يتم إجراء اشعة الأسنان

تساعد الأشعة السينية للأسنان في تشخيص أمراض وإصابات الأسنان واللثة بالإضافة إلى المساعدة في التخطيط للعلاج المناسب.

نتائج طبيعية

تظهر الأشعة السينية العادية عدد الأسنان وعظام الفك وهيكلها وموضعها الطبيعي وهل توجد تجاويف أو مشاكل أخرى.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية

يمكن استخدام الأشعة السينية للأسنان لتحديد ما يلي:

-عدد الأسنان وحجمها وموضعها

-الأسنان المتأثرة جزئيًا أو كليًا

-وجود تسوس الأسنان وشدته

-تلف العظام (مثل أمراض اللثة التي تسمى التهاب دواعم السن)

-خراج الأسنان

-الفك المكسور

-مشاكل في طريقة تطابق الأسنان العلوية والسفلية معًا (سوء الإطباق)

-تشوهات الأسنان وعظام الفك الأخرى