رجيم الزنود في أسبوع

بيروت - نادين محمد -

كما سبق وذكرنا في مقالات كثيرة سابقة، أنه لا يمكن تنحيف منطقة من الجسم دون أخرى، وهذه القاعدة تنطبق على الزنود أيضاً، كما لا ينصح باتباع الحميات السريعة التي تعود بالضرر على صحة الجسم والمظهر، لأن تخسيس الوزن بشكل سريع ترفع من نسب اكتساب الوزن من جديد، وهذا يؤثر على شدة الجلد في مختلف مناطق الجسم، من بينها الزنود.

وبناء على ذلك، الرجيم الأوحد لتنحيف الزنود، اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يهدف إلى إنقاص الجسم بشكل عام، لأن جميع ما يتردد ويشاع عن أنواع من الرجيم لمنطقة محددة من الجسم، خرافات لا أساس لها من الصحة. جل ما يمكن فعله لتنحيف الزنود، ممارسة بعض التمارين الرياضية الخاصة بمنطقة الزنود، اتباع نظام صحي طويل الأمد، كما يمكن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي مكوناتها على بعض الخصائص التي من شأنها أن تساعد على إذابة الشحوم في منطقة الزنود أو الذراعين.





تمرين الضغط

• يتم خلاله الاستلقاء على البطن بشكل مستقيم.

• رفع الجسم باستخدام راحتي اليدين وأصابع القدمين، على أن يكون كامل الجسم مستقيماً.

• يتم خفض الجسم إلى الأسفل من خلال ثني المرفقين وخفض الصدر للأسفل، مع الحفاظ على بعد بضع سنتيميترات عن الأرض.

• يرفع الجسم للأعلى بشكل مستقيم.

تمرين المطرقة

يمكن ممارسة تمرين المطرقة مع رفع الأثقال أو الدامبل. يعرف هذا التمرين بـ Hammer Curls with Dumbbells.

• يتم فيه الجلوس بوضع مستقيم، أو الوقوف مع إبعاد القدمين عن بعضهما مسافة توازي عرض الكتفين، مع ثني الركبتين قليلاً.

• تحمل الدامبل باليدين، مع وضعهما على الجانب.

• ترفع الدامبل للأعلى لتبلغ الأكتاف عن طرق ثني المرفقين، مع الحرص على إبقاء اليدين على الجانبين.



يساهم اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية على حرق الدهون في مختلف مناطق الجسم، من بينها منطقة الزنود.

• ينصح بأن تتضمن الوجبات مصادر البروتين، كالدجاج، الأسماك، الحبوب الكاملة.

• يجب الإكثار من تناول الخضراوات التي تحتوي على نسب عالية من الماء والدهون الصحية الموجودة على سبيل المثال في الأفوكادو، المكسرات، البذور، زيت الزيتون.

• تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، تجنباً للشعور بالجوع على أن تكون صحية، كالخضراوات الطازجة.

• تناول الوجبات اليومية على هيئة حصص صغيرة مقسمة إلى 5 أو6 وجبات صغيرة موزعة على ساعات اليوم تجنباً للشعور بالجوع.

• تجنّب الأطعمة المصنعة الغنية بالصوديوم والسكر المكرر.

• الإكثار من تناول الماء خلال اليوم.

• بالمقابل، الامتناع عن تناول العصائر المحلاة.

رجيم لتنحيف الزنود



يمكن الاستفادة من هذا الرجيم الذي يعمل على خسارة بضع كيلوغرامات من الوزن، وبالتالي المساهمة في تنحيف الزنود.

وجبة الفطور

بيضة + مع قرن من الفلفل + حبتان من الفطر+ بضع وريقات من السبانخ+ مع قطعة من خبز التوست الكامل القمح.

وجبة الغداء

طبق من السلطة الخضراء + حبوب + قطعة من صدور الدجاج مشوية.

وجبة العشاء

شريحة من اللحم المشوي الخالي الدهون + طبق من السلطة الخضراء.



أو يمكن اتباع هذا الرجيم الذي يرتكز على

اليوم الأول



وجبة الفطور

بيضة مسلوقة + شريحة واحدة من خبز التوست الأسمر + 3 ثمرات من التمر.

وجبة الغداء

طبق من شوربة الخضار أو أي نوع من الحساء حسب الرغبة، شريطة عدم إضافة أي نوع من أنواع الدهون + طبق من سلطة الخضار، بمقدار ½ حبة من كل نوع دون إضافة أي من المايونيز أو الخردل او أي نوع من أنواع الزيوت + كوب من الزبادي الخالي الدسم.

وجبة العشاء

ثمرة من التفاح أو البرتقال + طبق من الفشار الخالي من الدهون.

اليوم الثاني



وجبة الفطور

بيضة مسلوقة + شريحة واحدة من خبز التوست الأسمر + 3 ثمرات من التمر.

وجبة الغداء

صدر دجاج مشوي أو مسلوق + طبق من السلطة + كوب من الزبادي الخالي من الدسم.

وجبة العشاء

ثمرة من التفاح أو البرتقال + طبق من الفشار الخالي من الدهون.

في الأيام المتبقية يتم تناول وجبتي الفطور والعشاء ذاتهما، مع تغيير طفيف في وجبة الغذاء، كأن يتم تناول شؤيحة من اللحم المشوي، أو السمك المشوي، أو علبة من التونة مع الماء، أو حبة من البطاطس المسلوقة.



تنحيف الزنود بالوصفات الطبيعية



القهوة لتنحيف الزنود



• يمزج ½ كوب من القهوة المطحونة، أي البن مع ¼ كوب من زيت الزيتون، للحصول على مزيج ذي قوام سميك.

• يوزع الخليط على الزنود، ثم تفرك لمدة ¼ ساعة بحركات دائرية.

• تلف بكيس من النايلون أو بالـ Cling Film لمدة ساعة أو أكثر، ثم تغسل بالماء البارد.

• تكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.



الزنجبيل لتنحيف الزنود



• يمزج بياض مع بيضة مع كمية مناسبة من الزنجبيل المبروش طازجاً وملعقة من خل التفاح.

• يوزع الخليط على الزنود، ثم يترك حتى يجف.

• ثم يطبق الخليط مرة أخرى وهكذا.

• تكرر هذه الوصفة مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.

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