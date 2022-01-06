أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها قبل ممارسة الرياضة

بيروت - نادين محمد - تتساءل الكثيرات عن أفضل أنواع الأطعمة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في أداء التمارين ونتائجها، والتي تساعدهم على ممارسة التمارين لفترةٍ طويلة دون الشعور بالتعب والإجهاد. وتعتبر الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتينات من أفضل الأغذية التي يمكن تناولها قبل التمارين. في ما يأتي، تابعي مع "الجميلة" وتعرفي على بعض المغذَيات التي يمكن أن يُساعد تناولها على ممارسة الرياضة بشكل جيّد.

يمتلك كل نوع من المغذيات فائدةً ودوراً محدّداً عند استهلاكه قبل التمرين، ويُمكن أن تختلف حسب الشخص ونوع التمرين. وعلى العكس من ذلك فإنّ تناول الأطعمة غير المناسبة، أو الإفراط في تناول أيّ نوع من الطعام قد يعيد السعرات الحرارية المحروقة خلال التمرين. كما أنّ ممارسة الرياضة على معدة فارغة من شأنها أن تسبب شعورك بالضعف والدوخة والدوار بعد التمرين. في المقابل، يجب عليك تناول وجبة صحية خفيفة، كما ننصحك بالتركيز على مصادر الكربوهيدرات للحصول على الطاقة القصوى لممارسة الرياضة.

دقيق الشوفان

يُعدّ دقيق الشوفان مصدراً غنيّاً بالكربوهيدرات عالية الجودة، ويحتوي على كميات مناسبة من فيتامين ب الذي يساهم في تكسير الكربوهيدرات وتحويلها إلى طاقة، ويفضل تناول حبوب الشوفان بمعدل كوب واحد قبل نصف ساعة من التمارين.

الموز

يُعتبر الموز مصدراً غنياً للكربوهيدرات سريعة الهضم، كما أنه يحتوي على سعراتٍ حراريّةٍ كافيةٍ لتهدئة شعور الجوع طوال فترة التمرين، لذا يفضل تناوله قبل 45 دقيقة من التمارين.

الزبادي اليوناني

يُعد الزبادي اليوناني خالي الدسم مصد غني جداً بالبروتين، ويُساعد تناوله على الشعور بالإمتلاء دون الشعور بالثقل، ومن السهل تناوله أثناء التنقل.

الخبز الكامل

يحتوي الخبز الكامل على كمياتٍ مناسبة من الكربوهيدرات المعقدة وغيرها من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليكون بكامل قوته، ويفضل تناوله مع القليل من العسل أو مع البيض المسلوق قبل التوجه إلى النادي بـ 30 دقيقة أو 45 دقيقة.

الأرز

يحتوي الأرز على الكربوهيدرات، ويمكن تناول الأرز مسلوقاً أو مطبوخاً، ويفضل تناوله إلى جانب الخضروات المطبوخة أو السلطة.

اللحوم

تحتوي اللحوم وخاصةً الحمراء منها على نسبٍ عالية من البروتين الذي يبني العضلات أثناء ممارسة التمارين، ويفضل تناولها مشوية أو مسلوقة وقبل التمارين بساعةٍ في حال كانت على شكل وجبة صغيرة، أمّا إذا كانت وجبة كبيرة فيفضل تناولها قبل التمرين بثلاث ساعات.

العصائر الطبيعية

يعد عصير الفاكهة الطبيعي مصدراً غنياً للكربوهيدرات والبروتينات، وهي من الأغذية التي يسهل إعدادها خلال وقتٍ قصير، كما يمكن شربها في أي وقت والعثور عليها في أي مكان، ويفضل عدم المبالغة في شربها تجنباً لإدخال كميات زائدة من السعرات الحرارية إلى الجسم.

شرب الماء

شرب الماء يعد مهماً جداً قبل وبعد التمارين الرياضة وذلك لحمايتك من الإصابة بالجفاف. من أجل الحفاظ على رطوبة الجسم، توصي الكلية الأمريكية للطب الرياضي بشرب كوبان إلى ثلاثة من الماء قبل ساعتين إلى ثلاثة من ممارسة الرياضة.

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