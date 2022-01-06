شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أوراق الكاري قد تحافظ على الذاكرة وتقاوم تدهور الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن أوراق الكاري تحمي من مرض الزهايمر، حيث إن مضادات الأكسدة القوية لهذه العشبة تجعلها مرشحًا قويًا لعلاج أمراض مثل مرض الزهايمر والخرف، بحسب جريدة "ديلي إكسبريس".

وفى الدراسة، التي نشرت في مجلة الكيمياء البيولوجية الأمريكية، تمكن الباحثون من دراسة آثار مسحوق الكاري عن طريق حقنه في القوارض، ووجد الباحثون أن الفئران التي أكلت التوابل كانت لديها مستويات منخفضة من اللويحات في الدماغ - وهي إحدى السمات المميزة لمرض الزهايمر..

أشار جريجوري كول، أستاذ الطب وعلم الأعصاب في كلية ديفيد جيفن للطب في جامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى : "أن احتمالية إيجاد نهج جديد آمن وفعال للوقاية من مرض الزهايمر وعلاجه أمر مثير للغاية".وقال العلماء بأن مركبات النبات تحمي الخلايا والأنسجة والشرايين من الآثار الضارة للجذور الحرة في مجرى الدم.

أظهر بحث منفصل أجرته جامعة كاليفورنيا أن الأشخاص الذين يتناولون الكركمين شهدوا تحسنًا في ذاكرتهم بنسبة 28% على مدار 18 شهرًا.

كيفية تجنب الخرف

قالت هيئة الصحة البريطانية NHS إنه "لا توجد طريقة معينة للوقاية من جميع أنواع الخرف، حيث لا يزال الباحثون يبحثون في كيفية تطور الحالة".

ومع ذلك ، هناك دليل جيد على أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف عندما تكبر.وتم التأكيد على أن عوامل نمط الحياة التي تحمي القلب قد تقلل أيضًا من خطر تدهور الدماغ.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بعض أمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية هي بحد ذاتها عوامل خطر للإصابة بالخرف.

والاستمرار في المشاركة الفكرية، من خلال التعلم أو القراءة أو التواصل الاجتماعي يمكن أن يمنع تدهور الدماغ.