شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عناصر غذائية اجعلها فى روتينك اليومى للحفاظ على صحة أسنانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة اللثة والأسنان، فكل هذا يتوقف على ما تأكله على مدار اليوم، فلا يساعد الطعام الجيد على إصلاح جسمك فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة اللثة والأسنان، وهناك بعض الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة أسنان جيدة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الإكثار من شرب الماء

لا يساعد شرب الماء في الحفاظ على صحة الجلد فحسب، بل يساعد أيضًا في غسل الأسنان من السكريات والأحماض، عندما تأكل شيئًا ما، تعلق العديد من جزيئات الطعام بين أسنانك، مما يؤدي إلى تلف مينا الأسنان، وأثناء شرب الماء، تتساقط هذه الجزيئات عن أسنانك ولثتك مما ينتج عنه بكتيريا أقل ضررًا.

منتجات الألبان

في حين أن الماء يساعد في غسل السكريات والأحماض من الأسنان، بينما تحتوي منتجات الألبان من ناحية أخرى على معادن مثل هيدروكسيباتيت التي تقوي مينا الأسنان، ويعد تناول الحليب من أفضل الطرق للحصول على أسنان صحية، حيث يحتوي على الكالسيوم الذي يعد عنصرًا غذائيًا أساسيًا للأسنان.

أطعمة غنية بالألياف

تعزز الخضراوات الورقية وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف الهضم الجيد ومستويات الكوليسترول الصحية، كما أنها تصنع العجائب لأسنانك، وتعد الخضراوات الورقية الخضراء المختلفة مثل أوراق السبانخ والخس واللفت والجرجير من الأطعمة الفائقة التي تساعد على تقوية مينا الأسنان.

علكة خالية من السكر

تفرز العلكة خاصة الخالية من السكر كمية جيدة من اللعاب الذي يساعد في تنظيف الأسنان.

عصير التوت البري

يُعرف عصير التوت البري على نطاق واسع بقدرته على تقليل الترسبات بنسبة 95 في المائة تقريبًا.

زيت جوز الهند

قد يساعد استخدام زيت جوز الهند في الحفاظ على صحة اللثة، ويمنع تسوس الأسنان ويحارب أمراض اللثة.

بصرف النظر عن تناول الطعام الجيد، من الضروري أيضًا الحفاظ على نظافة أسنانك عن طريق تنظيفها بالفرشاة مرتين في اليوم، وأيضًا عندما تستهلك شيئًا عالقًا بين أسنانك، حاول تنظيفه قبل النوم لأنه أثناء النوم يكون جسمنا في وضع الإصلاح وكذلك أسنانك.