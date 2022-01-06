إنقاص الوزن يقلل مضاعفات الإصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

خلصت دراسة حديثة أن هناك ارتباطا بين فقدان الوزن، وانخفاض خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة بنسبة 60٪ من عدوى فيروس كورونا.

واستهدفت الدراسة التي أجراها مستشفى “كليفلاند كلينك” الأمريكي، ونشرت في مجلة “جاما سيرجيري”، فحص ما إذا كان التدخل الناجح لإنقاص الوزن لدى المرضى، الذين يعانون من السمنة قبل الإصابة بـكوفيد-19، يمكن أن يقلل من حدة المرض عند الإصابة.

وأثبتت العديد من الدراسات أن السمنة تعد عامل خطر رئيسيا للإصابة بمرض خطير جراء عدوى فيروس كورونا؛ حيث تُضعف السمنة جهاز المناعة، وتخلق حالة التهابية مزمنة، وتُزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والجلطات الدموية، وأمراض الرئة، كل هذه الحالات يمكن أن تُزيد من مضاعفات بكوفيد -19.

وقال الدكتور علي أمينيان، المؤلف الرئيسي للدراسة ورئيس معهد السمنة والتمثيل الغذائي في كليفلاند كلينيك: “تظهر نتائج البحث أن المرضى الذين يعانون من السمنة والذين حققوا خسارة كبيرة ومستمرة في الوزن من خلال جراحة علاج السمنة قبل الإصابة بعدوى كوفيد-19، قللوا من خطر الإصابة بأمراض خطيرة بنسبة 60%”.

وأضاف: “تقدم دراستنا دليلا قويا على أن السمنة عامل خطر قابل للتعديل في حالات الإصابة بكوفيد-19 ويمكن تحسينه من خلال التدخل الناجح لإنقاص الوزن”.

وجد الباحثون أن المرضى، الذين خضعوا سابقا لجراحة إنقاص الوزن يقل لديهم خطر الحاجة للاستشفاء بنسبة 49%، ويقل خطر الحاجة للأكسجين التكميلي بنسبة 63%، ويقل خطر الإصابة بالحالات الحادة من كوفيد-19 بنسبة 60%.

على الرغم من عدم معرفة الآليات الأساسية الدقيقة، إلا أن هذه البيانات تشير إلى أن المرضى، الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن، كانوا أكثر صحة في وقت الإصابة بعدوى SARS-CoV-2، ما أدى إلى تحقيق نتائج سريرية أفضل.

وقال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور ستيفن نيسين، والرئيس الأكاديمي في معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في كليفلاند كلينك: “تدعم النتائج المذهلة من الدراسة الحالية إمكانية عكس العواقب الصحية للسمنة لدى مرضى كوفيد-19، كما تشير إلى أن التركيز على فقدان الوزن كاستراتيجية للصحة العامة يمكن أن يحسن النتائج أثناء الجائحة، وتكمن الأهمية البالغة لنتائج هذه الدراسة في أن ما يقرب من مليار شخص يعانون من السمنة في جميع أنحاء العالم”.

علاوة على ذلك، أشار الدكتور أمينيان والدكتور نيسين إلى أن نتائج هذه الدراسة تؤكد أيضا أهمية اتباع توصيات الصحة العامة مثل ارتداء القناع وتلقي لقاح كوفيد-19 للأشخاص الذين يعانون من السمنة، والذين هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة.