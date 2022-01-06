شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعتبر البنجر طعامًا مهمًا فى فصل الشتاء؟ اعرف فوائده الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنجر يعتبر من الأطعمة الخارقة المحملة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، فهو غنى بالفيتامينات والمعادن، ويرصد تقرير موقع "Healthline" الفوائد الصحية لإضافة البنجر إلى نظامك الغذائى خاصة خلال فصل الشتاء.

كان هناك عدد أقل من التجارب على البنجر وفوائده، حيث لم يكن الناس يعرفون خصائص هذا المكون المذهل، والسبب الذي يجعل الناس يجدون تناول البنجر شيئًا مميزًا خلال فصل الشتاء هو أنه يحتوي على المغذيات النباتية التي تُعرف باسم betalains والتي لها خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وإزالة السموم من الجسم.

في الشتاء، نحتاج دائمًا إلى مثل هذه الأنواع من الأطعمة التي يمكن أن تقلل الالتهاب مع تحسين مناعتنا، وليس ذلك فحسب، بل يحتوي البنجر أيضًا على نترات أكثر من أي طعام آخر مما يساعد عضلات الجسم على استخدام المزيد من الأكسجين بكفاءة.

يمكن بالفعل تسمية البنجر بأنه طعام معزز للصحة خاصة في فصل الشتاء لأنه غني بالبيتين وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم جنبًا إلى جنب مع فيتامين أ و سى، كل هذه المعادن والفيتامينات مطلوبة في الشتاء للوقاية من الأمراض الموسمية وغيرها وطرد السموم من الجسم وتعزيز وتقوية المناعة.

بصرف النظر عن محتوى العناصر الغذائية فوق المتوسط ​فى البنجر​، فإن جذر البنجر تتكون بشكل أساسي من الماء، وبالتالي، بالنظر إلى قيمة السعرات الحرارية فيه يمكننا أن نقول بوضوح إنه طعام منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي فقط على 45 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام مع 7 جرام من البروتين.