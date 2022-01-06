شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائي لتقليل مخاطر الإصابة بمرض باركنسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض باركنسون هو حالة تتضرر فيها أجزاء من الدماغ تدريجيًا على مدار سنوات عديدة وتؤثر أعراض مرض باركنسون، التي تتطور عادةً بشكل تدريجي وتكون خفيفة في البداية، ويعتقد الخبراء أنه من خلال اتباع نظام غذائي معين، يمكنك المساعدة في تقليل الالتهاب في الجسم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمرض باركنسون، نتعرف فى هذا التقرير على أفضل نظام غذائي لتقليل مخاطر الإصابة بمرض باركنسون، بحسب موقع "ديلي إكسبريس".

ووجدت دراسات عديدة أن أولئك الذين تبنوا حمية البحر الأبيض المتوسط كانوا أقل عرضة للإصابة بالأعراض المبكرة لمرض باركنسون، حيث أظهر نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي فعاليته العالية في تقليل مخاطر الإصابة بمرض باركنسون.

وبحسب موقع UF Health فإن هناك العديد من الدراسات البحثية التي تظهر كيف يمكن أن يكون النظام الغذائي المتوسطي الصحي مفيدًا لصحة القلب ومستويات السكر في الدم وحتى إدارة الوزن.

وأضاف الموقع: "بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن اتباع نظام غذائي متوسطي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي ، بما في ذلك مرض باركنسون.

والنظام الغذائي المتوسطي قد يساعد في إدارة الأعراض غير الحركية مثل الإمساك وقد يلعب دورًا إيجابيًا في وظيفة الذاكرة وتقليل الالتهاب، افهو غني بمضادات الأكسدة والعناصر النزرة والمعادن والفيتامينات التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

النظام الغذائي غني أيضًا بالخصائص المضادة للالتهابات وهو أمر أساسي عندما يتعلق الأمر بالحد من مخاطر الإصابة بمرض باركنسون.

ماذا يمكنك أن تأكل في النظام الغذائي المتوسطى؟

يقوم نظام البحر الأبيض المتوسط على تناول المزيد من الخضار الورقية، والخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والفاصوليا، والمكسرات، والبقوليات وتناول البروتينات الخالية من الدهون بشكل معتدل من الأسماك وبعض الدواجن والبيض.

مع ضرورة تقليل تناول اللحوم الحمراء والحلويات ويتم استهلاك اللحوم الحمراء بشكل أقل تكرارًا وبكميات أقل أيضًا واستخدام زيت الزيتون البكر الممتاز بانتظام.

تجنب الأطعمة المصنعة، والكثير من السكر ، وأي منتجات تحتوي على قائمة مكونات لا تفهمها أو لا يمكنك قراءتها جيدًا.

تشمل الطرق الأخرى لتقليل مخاطر الإصابة بمرض باركنسون ما يلي:

- تناول المزيد من الأطعمة العضوية "أورجانيك"

- تناول المزيد من الخضراوات الطازجة والنيئة

- ادمج أحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامك الغذائي

- تناول مكملات فيتامين د

- تناول الشاي الأخضر

- ممارسة الرياضة بانتظام.