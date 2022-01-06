شكرا لقرائتكم خبر عن الزغللة وعدم وضوع الرؤية علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أن ارتفاع ضغط الدم نادرًا ما يكون له أعراض ملحوظة، على الرغم من وجود بعض الأعراض المحتملة لارتفاع ضغط الدم، ومن هذه الأعراض عدم وضوح الرؤية، والذي يمكن أن يكون علامة تحذير على أن ضغط الدم لديك مرتفع للغاية.وبحسب جريدة "دايلي إكسبريس" تشمل الأعراض المحتملة الأخرى لارتفاع ضغط الدم نزيف الأنف وضيق التنفس وألم الصدر والدوخة والصداع.

لن يكون هناك دائمًا تفسير لارتفاع ضغط الدم، على الرغم من أن معظم الناس يصابون بارتفاع ضغط الدم بسبب نظامهم الغذائي أو نمط حياتهم أو حالتهم الطبية.ويشعر الكثير من المصابين بارتفاع ضغط الدم أنهم بصحة جيدة ولكن حتى إذا كنت تشعر بالتحسن، فلا يزال يجب عليك فحص ضغط الدم بانتظام .

إذا كنت بالغًا وتتمتع بصحة جيدة أكبر من 40 عامًا، فمن المستحسن أن تقوم بفحص ارتفاع ضغط الدم مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.

أما إذا كنت معرضًا لخطر متزايد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فيجب عليك فحصه كثيرًا، ويفضل مرة واحدة في العام.

ويعاني ما يصل إلى 5 ملايين بالغ في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم غير المشخص، لذلك لن يعرفوا أنهم في خطر.

وقالت هيئة الصحة البريطانية NHS: "إن إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة يمكن أن يساعد في بعض الأحيان في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والمساعدة في خفض ضغط الدم إذا كان مرتفعًا بالفعل".

ويجب عليك تقليل كمية الملح التي تتناولها واتباع نظام غذائي صحي بشكل عام، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وتقليل الكافيين، وإذا كنت مدخنًا ، فعليك التوقف عن التدخين، وقد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى تناول الأدوية أيضًا.

ويزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية ويمكن أن يسبب أيضًا الفشل الكلوي وفشل القلب ومشاكل في الرؤية والخرف الوعائي.

يُعرَّف ضغط الدم بأنه القوة التي تؤثر على الأوعية الدموية والأعضاء حيث يضخ القلب الدم حول جسمك يتم تسجيل ضغط الدم برقمين

- الضغط الانقباضي ، الرقم الأعلى ، هو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم.

-الضغط الانبساطي ، الرقم الأقل ، هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

وبحسب هيئة الصحة البريطانية NHS: فإن "قراءات ضغط الدم بين 120 / 80mmHg و 140 / 90mmHg قد تعني أنك معرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا لم تتخذ خطوات للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة".



