شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفوائد الصحية للكركم ..3 طرق لإضافته في نظامك الغذائي الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في موسم الشتاء تنخفض قدرتنا المناعية، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الإصابة بنزلات البرد والسعال والأنفلونزا، إلى جانب ذلك، يقلل تعرضنا للشمس خلال فصل الشتاء، مما يؤثر بشكل أكبر من مستويات فيتامين (د) في الجسم، هذا هو السبب في اقتراح بعض التعديلات الأساسية في نظامنا الغذائي اليومي لمنعنا من جميع مسببات الأمراض حولنا، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

لماذا يعتبر الكركم من الأطعمة الخارقة الشتوية؟

الكركم هو مخزن للكركمين، مما يجعله أحد أكثر البهارات قيمة في الممارسة الطبية التقليدية، بالنسبة للأشخاص غير المعالجين، يحتوي الكركمين على تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ويطلق عليها اسم أحد مضادات الأكسدة القوية، وكلاهما يساعد في تعزيز المناعة وتغذيتنا من الداخل، يتم إثراء الكركم أيضًا بخصائص قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات ومضادة للفطريات تساعد على منع العديد من الأمراض الموسمية بما في ذلك السعال والبرد والحمى والأنفلونزا.

من المعروف في الأيورفيدا" الطب التقليدي" أن الكركم يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي الصحي والجسم الصحي بشكل عام، وهناك بعض الطرق السهلة والصحية لإدراج في نظامنا الغذائي اليومي.

1. الكركم مع الحليب:

خذ 2 بوصة من الكركم الخام واغليه في الحليب يصفى ويشرب، يمكنك أيضًا غلي الحليب مع قليل من مسحوق الكركم.

2. الكركم مع زيت جوز الهند:

خذ 2 بوصة من الكركم الخام ، وابشر واضغط لاستخراج ما يقرب من 5 مل من العصير، اخلطي زيت جوز الهند مع الفلفل الأسود واشربه ، يساعد الفلفل الأسود على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية بشكل أفضل في الكركم.

3. الكركم مع العسل:

يمكنك أيضًا مزج مستخلص عصير الكركم 5 مل مع ملعقة صغيرة من العسل و 2 حبة فلفل أسود ومشروب.