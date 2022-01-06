شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على عظامك وقويها بـ3 عناصر غذائية أبرزها فيتامين "ك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في الحصول على عظام صحية وقوية، فعليك التعرف على أفضل وأهم الأطعمة التي تساعد في هذا الأمر، وتساهم في الحصول على عظام وعضلات قوية وصحية، وذلك وفقا لموقع " self ".

فالحفاظ على صحة العظام يعد من الأمور الضرورية للعيش بشكل طبيعي وصحي، فتناول الأطعمة التي تحتوي على معادن وفيتامينات معينة تساهم في تقوية صحة العظام، ومنها:

-الكالسيوم :

الكالسيوم هو المكون الرئيسي للعظام، ومهم في القوة الهيكلية للهيكل العظمي، ويساعد استهلاكه كجزء من نظامك الغذائي اليومي في نمو العظام للأطفال والمراهقين ويحافظ على فقدان معادن العظام لدى النساء بعد سن اليأس، ويتوفر في الحليب، ومشتقاته.

-الفوسفور:

يدعم الفوسفور والكالسيوم صحة العظام والحفاظ عليها، لذا فإضافة الأطعمة الغنية بالفوسفور إلى نظامك الغذائي يعد أمرًا رائعا لزيادة هذا المعدن في جسمك، ومن ضمن هذه الأطعمة المكسرات فهي غنية بنسبة عالية من الفوسفور.

-فيتامين ك :

ثبت أن فيتامين ك يزيد من كثافة المعادن في العظام ويقلل من احتمالية الإصابة بكسور العظام لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام، و يعمل فيتامين د وفيتامين ك معًا علي زيادة كثافة العظام، ومن الأطعمة الغنية به الخضراوات كالكرنب الأخضر ، والبروكلي ، والسبانخ ، والخس.