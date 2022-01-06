هل يستطيع العنب منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 صباحاً - تشير دراسة جديدة إلى أنّ تناول العنب يقلل من مستويات الكوليسترول التي قد تساعد في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أعطى الباحثون في كاليفورنيا المشاركين 46 جراماً يومياً من مسحوق العنب الكامل، مما يوفر ما يعادل حصتين من عنب المائدة في كاليفورنيا.

وجاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” عن “ديلي ميل”: وجد الخبراء أنّ استهلاك العنب زاد بشكل كبير من تنوع البكتيريا في الأمعاء، والتي تعتبر ضرورية لنظام مناعة قوي.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تناول العنب إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول، وهي المادة الشبيهة بالدهون في دمنا والتي يمكن أن تسد الشرايين وتؤدي إلى أمراض القلب.

كما وجدوا أنّ تناول العنب يقلل من مستويات الأحماض الصفراوية، التي تلعب دوراً أساسياً في استقلاب الكوليسترول أو معالجته.

من المعروف منذ فترة طويلة أنّ العنب والفواكه الأخرى مثل التفاح تحتوي على مضادات الأكسدة تسمى البوليفينول، وهي المركبات العضوية الموجودة بشكل طبيعي في النباتات، والتي تحافظ على الأوعية الدموية صحية ومرنة للدورة الدموية الجيدة.

البوليفينول وغيرها من المواد الكيميائية النباتية يمكنها أيضاً أن تقلل وتساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم ومستويات ضغط الدم، والحد من الالتهاب المزمن، الذي يعتبر عامل خطر آخر لأمراض القلب.

قاد الدراسة الجديدة تشاوبينغ لي، أخصائي التغذية وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، ونشرت في مجلة Nutrients.

وقال البروفيسور لي: “لقد وجدنا أنّ العنب له تأثير مفيد على بكتيريا الأمعاء، وهي أخبار رائعة، لأنّ الأمعاء السليمة أمر بالغ الأهمية لصحة جيدة.”

“تعمق هذه الدراسة معرفتنا وتوسع نطاق الفوائد الصحية للعنب، بالإضافة إلى الفوائد الصحية للقلب مع انخفاض الكوليسترول.”

من أجل الدراسة، حلل الخبراء الكائنات الحية الدقيقة، وهي مجتمع الكائنات الحية الدقيقة البالغ عددهم تريليون، من كبار العمر، بناء على عينات البراز الخاصة بهم.

تعرف الجراثيم أيضاً باسم الميكروبيوم، على الرغم من أنّ هذا المصطلح الأخير يشمل الجينومات الجماعية للكائنات الحية الدقيقة في بيئة معينة، وكذلك الكائنات الحية الدقيقة نفسها.

في المجموع، استهلك 19 شخصاً نظاماً غذائياً منخفض البوليفينول ومنخفض الألياف لمدة أربعة أسابيع.

لمدة أربعة أسابيع أخرى، تم إعطاؤهم 46 جراماً من مسحوق العنب يومياً لمدة أربعة أسابيع، مع الاستمرار في استهلاك النظام الغذائي منخفض الألياف ومنخفض البوليفينول.

تم جمع عينات البراز والبول قبل وفي نهاية فترة مكملات مسحوق العنب.

بعد أربعة أسابيع من استهلاك العنب، كانت هناك زيادة في التنوع الميكروبي مقاساً بمؤشر شانون، وهي أداة شائعة الاستخدام لقياس تنوع الأنواع.

من بين البكتيريا المفيدة التي زادت كانت أكرمانسيا، وهي بكتيريا ذات اهتمام كبير لتأثيرها المفيد على استقلاب الجلوكوز والدهون، وكذلك على سلامة بطانة الأمعاء.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ انخفاض في نسبة الكوليسترول في الدم بما في ذلك الكوليسترول الكلي بنسبة 6.1 في المائة والكوليسترول المنخفض الكثافة (LDL) بنسبة 5.9 في المائة.

ووجد الباحثون أنّ الأحماض الصفراوية، أي أحماض الستيرويد المرتبطة باستقلاب الكوليسترول، انخفضت بنسبة 40.9 في المائة.

وتشير النتائج إلى دور جديد واعد للعنب في صحة الأمعاء وتعزيز فوائد العنب على صحة القلب، وفقاً للفريق.

وقد اقترحت الأبحاث السابقة بالفعل وجود صلة بين استهلاك العنب بأشكال عديدة، بما في ذلك النبيذ الأحمر، وفوائد القلب.

في وقت سابق من هذا العام، وجد باحثون في ألمانيا وأيرلندا الشمالية أنّ ثلاثة أكواب من النبيذ الأحمر سعة 125 مل في الأسبوع تخفض ضغط الدم.

وفقاً للفريق، يبدو أنّ نوعاً آخر من المواد الكيميائية النباتية يسمى الفلافونويد، وهو العناصر الغذائية الوفيرة في الفواكه والخضروات والشاي والأطعمة النباتية الأخرى، لها تأثير إيجابي على مستويات ضغط الدم.

يتم تقسيم الفلافونويدات من قبل مجتمع قوي من الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء لدينا، والمعروفة باسم الجراثيم.

في عام 2010، درس باحثو جامعة ميشيغان تأثير عنب المائدة العادي (مزيج من العنب الأخضر والأحمر والأسود) الممزوج في شكل مسحوق ومتكامل في وجبات فئران المختبر كجزء من نظام غذائي عالي الدهون على الطريقة الأمريكية.

بعد ثلاثة أشهر، كان لدى الفئران التي تلقت النظام الغذائي المخصب بالعنب انخفاض في ضغط الدم، وتحسين وظائف القلب، وانخفاض مؤشرات الالتهاب في القلب والدم من الفئران التي لم تتلق مسحوق العنب.