شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من آلام المفاصل؟ تناول 4 أطعمة للحصول على الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من آلام المفاصل مؤخرًا، فمن الضروري التحقق من السبب الأساسي وطلب المساعدة الطبية على الفور، بشكل عام، يمكن أن يكون ألم المفاصل نتيجة لعدة أسباب سيتم توضحيها في السطور القادمة وفقا لما ذكره موقع " food-ndtv".

أسباب ألم المفاصل :

زيادة الوزن المفرطة التي تضغط على المفاصل الحاملة للوزن

نقص فيتامين د

مستويات الكالسيوم

عدم ممارسة الرياضة

يمكن لنظامك الغذائي أن يجعل جسمك يستجيب بطريقة قد تؤدي إلى إصابة مفاصلك، يمكن أن تكون الحساسية أو عدم تحمل أطعمة معينة عاملاً مساهماً في حدوث آلام المفاصل.

وتشير الأدلة العلمية إلى أنه تم ربط الاستهلاك المفرط للسكر بألم المفاصل، ومن المعروف أن العناصر المكررة والمعالجة والكربوهيدرات والدهون المشبعة تزيد من الاستجابة الالتهابية على الفور، ويمكن للنظام الغذائي التحكم في الألم والسيطرة عليه:

أحماض أوميجا 3 الدهنية

تعتبر الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 ، بما في ذلك الأسماك والمكسرات ومنتجات الألبان والبيض، ممتازة لعلاج آلام المفاصل.

أعشاب وتوابل

تعتبر المكونات مثل الكركم والزنجبيل والكزبرة والبصل والشبت والليمون ممتازة لالتهاب المفاصل.

الفواكه والتوت

التفاح والمشمش والتوت البري من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تخفف آلام المفاصل الملتهبة، الفاكهة مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة المدمرة للخلايا وقمع الالتهابات، تجنب البرتقال لأنه قد يزيد من آلام التهاب المفاصل.

الزبادي

خصائص الزبادي المهدئة والمبردة والمضادة للالتهابات ملائمة لمعالجة الالتهاب، كما أنه مصدر ممتاز للكالسيوم لعظام أقوى وأكثر صحة.