شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والتغلب على أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا، فهناك أطعمة معينة يمكن أن تساعد في شفائك، ووفقا لتقرير موقع "اكسبريس"، يمكن لبعض الأطعمة أن تعزز جهاز المناعة لديك وتساعد على منحك الطاقة لمواصلة محاربة الفيروس، وفيما يلي أهم نصائح لإطعام نفسك عندما تتصدى لفيروس كورونا.

إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا، فربما تشعر بالإرهاق، ومن المحتمل أنك لاحظت تغييرًا في حاسة التذوق لديك، التحدي عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام عندما يكون لديك فيروس كورونا هو محاولة اختيار الأطعمة المغذية التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات لتعزيز المناعة لديك، ولإيجاد الأطعمة التي يمكنك تذوقها.

نصائح لما يجب أن تتناوله عندما تكون مصابًا بفيروس كورونا:1 - تناول المزيد من الخضراوات

تحتوي الأطعمة النباتية على نسبة عالية من العناصر الغذائية، وتسهم في صحة ميكروبيوم الأمعاء ونظام المناعة.

وجد العلماء من دراسة ZOE COVID أن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة النباتية كانوا أقل عرضة بنسبة 40٪ للإصابة بأمراض خطيرة أو دخول المستشفى مع كورونا، وكانوا أقل عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة 10٪.

الخضار الورقية الخضراء مليئة بفيتامينات أ ، ب 6 ، ب 12 ، بينما يمكن أن تحتوي الفواكه على نسبة عالية من فيتامينات أ و سى.

2 - تأكد من حصولك على ما يكفي من البروتين والسعرات الحرارية

إذا كنت لست على ما يرام مع فيروس كورونا، فإن جسمك يحتاج إلى طاقة كافية لمحاربة الفيروس، وعلى الرغم من أنه قد لا تكون لديك شهية كبيرة ، إلا أنه يجب عليك بذل قصارى جهدك لتناول ما يكفي من السعرات الحرارية والبروتينات الكافية للحفاظ على مستويات الطاقة لديك.

يجب أن تكون الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والأسماك والتوفو والبقول أساس وجباتك ، جنبًا إلى جنب مع جزء كبير من الخضار وبعض الحبوب الكاملة.

إذا كنت تعاني من فقدان الشهية، فحاول الاستمرار في تناول وجبات خفيفة من الأطعمة المغذية، مثل الموز مع زبدة الجوز، أو حفنة من المكسرات أو البذور أو جزء صغير من الفاصوليا مع الخبز المحمص.

يمكنك أيضًا زيادة استهلاك السعرات الحرارية عن طريق إضافة مكونات إضافية إلى وجبتك، مثل إضافة الأفوكادو والجبن إلى عجة البيض للحصول على المزيد من الدهون الصحية (الأفوكادو) والمزيد من البروتين والزنك (الجبن).

3 - أضف البهارات والأعشاب

أحد أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا هو تغيير حاسة التذوق أو الشم، مما قد يجعل الطهي وتناول الطعام صعبًا.

وجد بعض الناس أنهم بحاجة إلى إضافة المزيد من النكهة على شكل أعشاب وتوابل إلى أطباقهم للاستمتاع بتناولها، الثوم والزنجبيل والفلفل الحار كلها من النكهات القوية التي يمكن أن تحسن تجربة تناول الطعام الخاصة بك.