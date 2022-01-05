بيروت - نادين محمد -

تكوّن الدهون في البطن أمر طبيعي، حتى لدى النساء النحيفات وكذلك الرجال، لكن تراكم هذه الدهون وبروزها والذي يعرف بالعامية بمصطلح "الكرش"، يتسبب بمظهر منفر وكذلك بمشاكل صحية خطرة، لأنها تؤثر على وظائف القلب، الرئتين، وغيرها، كما يرفع من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وأيضاً ببعض الأورام السرطانية، كسرطان القولون، الثدي...



علاج تراكم الدهون في البطن متعدد الطرق، خاصة مع التطور العلمي والتجميلي، منه ما هو بواسطة أجهزة مبتكرة تعتمد على دمج طاقات مختلفة، مثل الضوء، أمواج الراديو والموجات ما فوق الصوتية، ومنها ما يتم عن طريق شفطها، وغير ذلك ....

هذه العلاجات غير متسنية للكثير من النساء، لأنها ذات تكلفة عالية أو أن فيها بعض المجازفة، لا تحبذ الغالبية من النساء خوضها. هذا لا يعني أنه ما من علاجات أخرى!

في هذا المقال سنبين الطرق السليمة والتي يجمع عليها العلماء، الأطباء وخبراء التغذية من حول العالم ويشددون على أن تكون السبيل لعلاج تراكم الدهون في البطن.

علاج تراكم الدهون في البطن



يوصى بإجراء فحص لسرعة عملية التمثيل الغذائي التي تعرف كذلك بعملية الأيض، وهي عملية كيميائية تحدث طبيعياً في الجسم يتم فيها تحويل الطعام إلى طاقة يحتاجها البدن للنشاط اليومي، وبالتالي يتسنى معرفة عدد السعرات الحرارية التي يجب استهلاكها يومياً للحفاظ على الوزن أو التخفيف منها لإنقاصه.

• ممارسة التمارين الرياضية، كالتمارين الهوائية Aerobic Exercise من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع أو المشي لمسافة ميلين يومياً، إذ بينت العديد من الدراسات أنها الطريقة المثلى للتخلص من دهون البطن، من خلال قدرتها على مضاعفة عملية التمثيل الغذائي في الجسم. كذلك ينصح بتمارين القوة Strength Training لثلاثة أيام غير متتالية في الأسبوع، وهي تمارين ترتكز على رفع الأوزان، ما يساعد على بناء أنسجة عضلية.

• تناول كميات كبيرة من الألياف الذائبة في الماء Soluble Fiber لقدرتها على امتصاص الماء وتشكيل مادة هلامية تؤدي إلى إبطاء مرور الطعام خلال الجهاز الهضمي، ما يساعد على التخفيف من كمية الطعام والسعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم، وعلى كبح الشهية والشعور بالامتلاء لفترة أطول. من مصادر الألياف الغذائية القابلة للذوبان:

الفاصوليا المجفف، الشوفان، نخالة الأرز، الحمضيات، التفاح، الفراولة، البازلاء، البطاطس، بذور الكتان، الأفوكادو، البقوليات.. .

• بالمقابل ينصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة ويطلق عليها مصطلح Trans Fats. هذا النوع من الدهون، وإلى تسببه بتراكم الدهون في منطقة البطن، يرفع من فرص الإصابة بمرض السكري، الالتهابات وأمراض القلب، ويتوفر في الفطائر، البسكويت، البيتزا، الكعك والوجبات الجاهزة.

• لعلاج تراكم الدهون في البطن، ينصح أيضاً بالإكثار تناول البروتين الذي يزيد من معدل هرمون الشبع أو هرمون الجوع الذي يعرف بهرمون اللبتين Leptin hormone، فيكبح الشهية ويمنح شعوراً بالامتلاء، يضاعف من معدل التمثيل الغذائي ويساعد على الاحتفاظ بكتلة العضلات أثناء فقدان الوزن. من مصادر البروتين، البيض، الأسماك، منتجات الألبان، اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، البقوليات، كالفاصولياء، الفول والعدس.

هذا إضافة إلى:

• تناول الخضراوات والفواكه بكثرة.

• شرب كميات وفيرة من الماء.

• التخفيف من حدة التوتر.

• التخفيف من تناول الحلوى والسكريات.

• أخذ قسط كاف من النوم.

• الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.



علاج تراكم الدهون في البطن طبيعياً

خل التفاح لعلاج تراكم الدهون في البطن



ينصح الخبراء بإضافة خل التفاح إلى النظام الغذائي، لقدرته على التخلص من الدهون المتراكمة في البطن لاحتوائه على حمض الخليك أو ما يعرف بحمض الأسيتيك Acetic acid الذي يقلل من تخزين دهون البطن. ينصح بإضافته إلى أطباق السلطة أو تناول ملعقة منه أو ملعقتين يومياً على أن يخفف بالماء، لأنه يتسبب بتآكل الأسنان.



الزنجبيل لعلاج تراكم الدهون في البطن

الزنجبيل من التوابل الحريفة التي ترفع درجة حرارة الجسم، ما يساعد في حرق دهون الجسم، خاصة تلك المتراكمة في منطقة البطن، كما أن مشروب الزنجبيل الساخن يمنع إنتاج هرمون الكورتيزول Cortisol المتسبب في زيادة الوزن.

الطريقة

• يوضع كوب من الماء مع ½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور على النار حتى الغليان.

• يرفع عن النار ويترك حتى يختمر لمدة 5 دقائق.

• يمكن إضافة القليل من العسل للتحلية.

• يتم تناول مشروب الزنجبيل لحرق الدهون قبل الوجبات أو بعدها.



الشاي الأخضر لعلاج تراكم الدهون في البطن

يحتوي الشاي الأخضر على نسب عالية من الكاتيشين Catechin، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في تكسير الدهون، إذ ينشط الكاتيشين أحد أنواع الإنزيمات الموجودة في الجسم، ويعرف بالكيناز Kinase الذي يحول الدهون إلى طاقة. إلى ذلك، أوجدت دراسة أجريت عام 2011 أن الجمع بين الكافيين والكاتيكين يعمل على تكسير الدهون وحرق السعرات الحرارية.

الشمر لعلاج تراكم الدهون في البطن

مضغ الشمر بعد تناول الوجبات من العلاجات التقليدية التي تستخدم في الهند من الأزل، لأنه يساعد في إنقاص الوزن وإزالة السموم من الجسم.

الطريقة

• بعد غليان كوب من الماء، تضاف له ملعقة من بذور الشمر.

• يترك الماء والشمر لبضع دقائق على النار، ثم يرفع الوعاء.

• يترك جانباً لمدة تقارب الـ 5 دقائق، ثم يتم تناول كوب منه قبل النوم، أو بعد الوجبات.

• كذلك يترك ليختمر طوال الليل، ثم يتم تناوله على معدة فارغة.



فقط أضيفي ملعقة كبيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء واتركيها طوال الليل، صفي الماء في الصباح واشربيه على معدة فارغة، سيذيب هذا دهون بطنك.



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