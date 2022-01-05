شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح دور وجبة الإفطار في التخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دهون البطن، المعروفة أيضًا باسم الدهون الحشوية، إلى الوزن الزائد الذي يتطور حول مركز الجسم، وهى أكثر أنواع الدهون صعوبة، يمكن أن تكون ضارة إذا تركت دون علاج لفترة طويلة، في الحالات القصوى، يمكن أن تؤدي إلى السمنة أو أمراض القلب أو داء السكري من النوع 2 أو اضطرابات التمثيل الغذائي.

وفقا لتقرير موقع " webmd"، توجد هذه الدهون الضارة بالقرب من الأعضاء الأساسية مما يجعلها أكثر ضررًا بالصحة، والأسوأ من ذلك، أنه ليس من السهل التخلص منها، ومع ذلك، هناك حيلة بسيطة للإفطار يمكن أن تساعدك على تقليص البطن المترهل.

كيف يمكن لوجبة الإفطار أن تساعد في التغلب على دهون البطن

عندما يتعلق الأمر بإدارة الدهون الحشوية، يلجأ الناس إلى التعديلات الغذائية مثل تقليل تناول الدهون المشبعة وممارسة التحكم في جزء من الجسم جنبًا إلى جنب مع التدريبات المنتظمة والمعتدلة إلى عالية الكثافة، ومع ذلك، تؤكد الدراسات أن تناول البروتين على الإفطار يمكن أن يصنع المعجزات لتقليص الدهون في البطن.

في دراسة نُشرت في مجلة Nutrition and Metabolism ، فإن وجبة الإفطار التي تحتوى على بعض البروتينات، سواء كانت بيضة كاملة على شطيرة أو بعض مسحوق البروتين في العصير أو بعض المكسرات في دقيق الشوفان، تعتبر ضرورية، يستهلك المرء سعرات حرارية أقل من المعتاد ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن وإدارة أفضل للدهون في منطقة البطن.

كيف تعمل البروتينات لفقدان الوزن؟

أوضحت العديد من الدراسات لفترة طويلة كيف يساعد اتباع نظام غذائي غني بالبروتين في إنقاص الوزن بشكل عام، فلا تساعد هذه المغذيات الكبيرة مرضى السمنة فحسب ، بل ترتبط أيضًا بخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ونتيجة لذلك ، يقل خطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي لدى الأشخاص.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الخبراء أن هناك صلة قوية بين جودة وكمية البروتينات المستهلكة وتقليل الدهون في البطن، وإذا كنت تحاول دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي دون تعقيد عدد السعرات الحرارية ، فإليك بعض الخيارات الصحية واللذيذة: