شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محطات تلخص الجدول الزمنى لأعراض متغير أوميكرون.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الخبراء في جميع أنحاء العالم عدة علامات تحذيرية من أوميكرون ومن المرجح أن تظهر تلك الأعراض في المراحل المبكرة من المرض، وذلك بحسب بيانات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.

فى هذا الإنفوجراف نتعرف على الجدول الزمنى لأعراض متغير أوميكرون وفقاً لموقع دايلي إكسبريس.