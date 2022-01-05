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شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محطات تلخص الجدول الزمنى لأعراض متغير أوميكرون.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد الخبراء في جميع أنحاء العالم عدة علامات تحذيرية من أوميكرون ومن المرجح أن تظهر تلك الأعراض في المراحل المبكرة من المرض، وذلك بحسب بيانات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.
فى هذا الإنفوجراف نتعرف على الجدول الزمنى لأعراض متغير أوميكرون وفقاً لموقع دايلي إكسبريس.
1. حكة الحلق
2. آلام أسفل الظهر
3. سيلان الأنف / احتقان
4. صداع الرأس
5. تعب وإعياء
6. العطس
7. تعرق ليلى
8. آلام الجسم
- تظهر هذه الأعراض مبكرا بعد يومين من التعرض لشخص لديه متغير أوميكرون
- يمكن أن تظهر الأعراض حتى بعد 14 يومًا