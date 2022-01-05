أفضل وقت للتمارين الرياضية 

بيروت - نادين محمد -

افضل وقت للتمارين الرياضية، لا يعرف الكثيرون ما هو. ومن المعلوم ان بعض الاشخاص يمارسون الرياضة في الصباح فيما يفضل آخرون فعل هذا في فترة الظهيرة او ما بعد الظهر او ربما في المساء. لكن لا بد من معرفة الوقت الامثل لذلك اي حيث يمكن القيام بالتمارين ان يقدم افضل نتيجة ممكنة على مستويي الصحة والرشاقة.

افضل وقت للتمارين



ما افضل وقت للتمارين الرياضية. على هذا السؤال اجاب مؤخراً الخبراء من ناشونال سليب فوندايشن او المؤسسة الوطنية للنوم في بريطانيا. ووجد هؤلاء انه من الافضل فعل هذا في الصباح. ورأوا ان الاشخاص الذين يمارسون الرياضة في مطلع النهار يتمكنون من النوم بشكل اسرع من اولئك الذين لا يفعلون هذا.

واوضحوا هذا بالقول ان النشاط الرياضي ينسجم مع حركة هرمونات الجسم، مع الاشارة الى ان مستوى هرمون الكورتيزول الذي يساعد على اليقظة يرتفع في الصباح ويصل الى ذروته في الساعة 8 ويتراجع في المساء.

لذا اوصى الباحثون بممارسة التمارين عند الساعة 7 صباحاً. الا انهم لم ينفوا في المقابل اهمية القيام بها في فترة ما بعد الظهر وتحديداً قبل 4 الى 5 ساعات من موعد النوم. لكنهم حذروا من فعل ذلك قبل مدة قصيرة من الذهاب الى السرير. والسبب ان الرياضة تؤدي الى ارتفاع حرارة الجسم وزيادة عدد نبضات القلب وتعزيز نشاط الجهاز العصبي. وهو ما يمكن ان يمنع من الاغفاء بشكل صحي.

اما في حال عدم القدرة على ممارسة الرياضة الا في المساء، فينصح الخبراء باللجوء الى انواع محددة مثل اليوغا او البيلاتس.





فوائد الرياضة في الصباح



اذاً، بحسب العلم، يعتبر الصباح افضل وقت للتمارين الرياضية. ويمكن هذا ان يقدم للصحة والجسم العديد من الفوائد.

- قد يحفز عملية الايض اي تحويل الدهون الى طاقة. وهذا يعني التمتع بالنشاط على امتداد النهار.

- يمكن ان يساهم التمرين الصباحي في الحد من اضطرابات النوم مساءً. لهذا ينصح بفعل هذا الاشخاص الذين يعانون من الارق.

- من المفيد ممارسة الرياضة قبل تناول طعام الفطور. والسبب ان هذا يمكن ان ينشط عملية حرق الدهون الضارة التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة.



فوائد الرياضة بعد الظهر



في موازاة ذلك يعتبر بعض الاشخاص ان بعد الظهر افضل وقت للتمارين الرياضية. وهو ما يؤكده ايضاً بعض الخبراء حيث يرون ان هذا يساعد على الحصول على العديد من الفوائد.

- يعمل هذا على رفع درجة حرارة الجسم الى اعلى مستوياتها وخصوصاً اذا تمت ممارسة الرياضة بين الساعة 2 والساعة 6 مساءً. وهذا ما ينشط العضلات ويزيد القدرة على التحمل.

- من الممكن خلال هذه الفترة ان يستجيب الجسم للتمارين بشكل كبير. وهو ما يحدث تحديداً عند ممارسة الرياضات المكثفة والركض على الجهاز. كما ان هذا يمكن ان يحد من حدوث الاصابات.

- يمكن هذا ان يعزز قدرة الجسم على الاستفادة من الاوكسيجين. وهذا ما يجعل التمارين اكثر فاعلية وفائدة.

- تعتبر ساعات بعد الظهر اذاً افضل وقت للتمارين الرياضية ايضاً. فهي تساعد في هذه الحالة على التمتع بنوم جيد. لكن يجب الا يتم القيام بها قبل اقل من 4 الى 5 ساعات من موعد الذهاب الى السرير.



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