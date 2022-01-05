شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك وتجنب تناول الحليب مع هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يبدو شرب الحليب بدون أي محسن طعم فكرة غير محببة لمعظمنا، مثل الجمع بين الحليب والشوكولاتة والمكسرات والتوابل أو الأعشاب، وتعتبر هذه الوصفات الأكثر شيوعًا للاستمتاع بكوب من الحليب يوميًا، ومن المثير للاهتمام أنه مع مرور الوقت كانت هناك العديد من التجارب لتحويل الحليب العادي إلى مزيج مبهج من المكونات، لكن هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب عليك خلطها مع الحليب، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Onlymyhealth".

موز بالحليب

قد يبدو هذا صادمًا لمعظم عشاق اللياقة البدنية الذين يعتبرون مشروب الموز بالحليب المفضل لديهم، لزيادة مستويات البروتين بشكل طبيعي، ولكن هذا المزيج يمكن أن يكون أحد الأسباب التي تجعلك تشعر بالثقل والانتفاخ على مدار اليوم لأنه يستغرق وقتًا طويلاً للهضم، وبالتالي، يقترح الخبراء أنه من الأفضل الاستمتاع بهذه الأطعمة الغنية بالبروتين بشكل منفصل لتجنب أي إزعاج.

الحليب مع السمك

يعتبر الجمع بين نوعين من البروتينات مزيجًا سيئًا ويؤثر على الجهاز الهضمي، وفي حين أن الأسماك عبارة عن بروتين حيواني، إلا أنه عندما يتم دمجها مع بروتين الحليب فإنها تخلق اختلالًا في التوازن، وبصرف النظر عن ذلك، فإن الجمع بينهما قد يسبب الشعور بعدم الراحة والانتفاخ ويمكن أن يؤدي غالبًا إلى حساسية الجلد.

الحليب والحمضيات

يعتبر خلط الحليب مع الفواكه الحمضية أمرًا صعبًا، وذلك لأن وجود فيتامين C وحمض الستريك في الأطعمة الحامضة مثل البرتقال والليمون عند دمجهما مع الحليب يمكن أن يتخثر ويؤدي إلى ارتداد الحمض ويسبب حموضة واضطراب المعدة، والحساسية واحتقان الصدر والسعال.

الفجل والحليب

تناول الحليب مباشرة بعد الفجل يمكن أن يفسد النظام الداخلى للجسم، وذلك لأن الفجل يعطي الدفء لنظام الجسم ويمكن أن يسبب الجمع مع الحليب إلى حرقة وآلام المعدة والارتجاع الحمضي، وبالتالي، من الأفضل شرب الحليب بعد تناول الفجل ببضع ساعات.

البطيخ والحليب

يعتبر خلط الفواكه الطازجة مثل البطيخ مع الحليب فكرة سيئة لأن البطيخ له خصائص مدرة للبول، والتي عند دمجها مع الدهون في الحليب يمكن أن تسبب تراكم السموم فى الجسم، ما قد يترتب عليه الإصابة بالحساسية الغذائية ويسبب أيضًا الإسهال.



اطعمة لا تصلح مع الحليب



لا يفضل تناول الحليب مع الفواكه الحمضية