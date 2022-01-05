شكرا لقرائتكم خبر عن الفشار مفيد للقلب ويساعد مرضى ارتفاع الكوليسترول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفشار من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، فيتم إعداده بطرق عديدة ويكون خيارا جيدا للتسلية أثناء مشاهدتك للتلفاز دون تعرضك لزيادة في الوزن، هذا ما نعرفه عن تناول الفشار، ولكن هل هو صحي؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "healthline".

الفشار يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الرائعة، ومنها فيتامين ب، وعنصر الحديد والمغنسيوم، ومضادات الأكسدة، ولذا فهو غذاء رائع يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة.

الإجابة أن تناولك للفشار يعد خيارا غذائا رائعا للجسم، لأنه يمده بالعديد من الفوائد الصحية الرائعة، والسبب أنه غني بالألياف التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض للإصابة بالإمساك، ولذا تناولك له يساهم في نشاط الأمعاء والحد من تعرضها لأي مضاعفات صحية.

كما أن الألياف المتوفر في الفشار تساعدك في الشعور بالشبع ، ولذا فتناولك له لا يتسبب في زيادة وزنك بل قد يساهم في التخلص من الوزن الزائد.

وأثبتت العديد من الدراسات أن الفشار يعد غذاء رائع لمرضي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، لأنه يسهم فى تقليل ارتفاعه، كما أنه يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

ولذا فتناولك للفشار يساعد في تنشيط الدورة الدموية، ويحافظ علي الجهاز المناعي بالجسم، وأيضا الجهاز الهضمي.