شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الزبادى من تعزيز المناعة للوقاية من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد منتجات الألبان الشعبية التي نحصل عليها بعد خضوعها لعملية التخمير هو الزبادى، فهو غذاء أساسي حول العالم، ليس فقط بسبب مذاقه الرائع ولكن من أجل الفوائد الصحية التي يقدمها، حيث يستهلك معظم الناس الزبادى من أجل أمعاء صحية، ولكنه يقدم أيضًا العديد من الفوائد الأخرى، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. فوائد تناول كوب من الزبادى يوميًا:

يمنع الالتهابات المهبلية

يقال إن تناول الزبادى يمكن أن يساعد في الواقع في استعادة توازن الخميرة في المهبل، ومن ثم يمنع بدوره الالتهابات المهبلية.

يساعد على إنقاص الوزن

من المعروف أن الزبادى، مفيد للغاية لفقدان الوزن لأنه يثبط نمو هرمونات الستيرويد أو الكورتيزول، مما يزيد من التحكم في الشهية وتفادى المخاطر الناتجة عن السمنة.

تعزيز وتقوية المناعة

الزبادى هو غذاء بروبيوتيك ممتاز لمحاربة الجراثيم المسببة للأمراض لاحتوائه على البكتيريا الحية النشطة وبالتالي تحسين المناعة أيضًا.

تقوية الأسنان والعظام

الزبادى غني جدًا بالكالسيوم والفوسفور وهى معادن مهمة جدًا لصحة العظام والأسنان، ليس ذلك فحسب، بل يمكن أيضًا أن يمنع التهاب المفاصل، لذلك يجب تناول الزبادى مع كل وجبة.

مفيد لصحة القلب

ما يقرب من 60 في المائة من الناس حول العالم يموتون من أمراض القلب، ولكن الزبادى يمكن أن يفيدك بالفعل في تحسين صحة قلبك، حيث يمنع تكوين الكوليسترول وبالتالي يتحكم فى ارتفاع ضغط الدم، كما يساعد تناول الزبادى بانتظام في تقليل مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم وبالتالي تحسين صحة القلب.

يُعزز صحة البشرة والشعر

للحصول على بشرة نقية وصحية، يمكنك إضافة الزبادى إلى دقيق الحمص والجير لعمل ماسك للبشرة وغسله بعد 15 دقيقة، حيث يعمل الزبادى كمبيض طبيعي ويجعل البشرة تبدو أكثر تناسقًا، يمكنك أيضًا وضعه على شعرك للحصول على شعر لامع وصحي.



البادى يساعد فى فقدان الوزن