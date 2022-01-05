شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الكحة؟ 5 حيل طبيعية تساعدك فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكحة واحدة من المشاكل الصحية المزعجة التى يعانى منها الكثيرون ومع دخول فصل الشتاء وتغيير الجو يعانى الكثيرون من نزلات البرد والأنفلونزا المصحوبة بالسعال المزمن، وخصوصا مرضى الحساسية، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج الكحة وهى:

1:العسل الأبيض

يعتبر العسل علاجا قديما لالتهاب الحلق، بحسب أحدث الدراسات يمكن أن يخفف السعال بشكل أكثر فعالية من بعض الأدوية، يمكنك صنع علاجك الخاص في المنزل عن طريق خلط ما يصل إلى ملعقتين صغيرتين من العسل مع شاي الأعشاب أو الماء الدافئ والليمون.

2 الينسون

يعتبر الينسون واحدا من أشهر الأعشاب الطبيعية التى تستخدم فى علاج السعال وتعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات.

3: الزنجبيل

يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز التنفسى ، كما يساعد على تهدئة السعال.

4:أوراق النعناع

أوراق النعناع معروفة بخصائصها العلاجية، حيث يمكن أن يساعد المنثول الموجود في النعناع على تهدئة الحلق وقد يجعل التنفس يبدو أسهل، يمكنك الاستفادة من شرب شاي النعناع أو استنشاق أبخرة النعناع من العلاج بالبخار.

5: الزعتر

يستخدم الزعتر من قبل البعض لأمراض الجهاز التنفسي، حيث تحتوي أوراق الزعتر على مركبات تسمى مركبات الفلافونويد التي تعمل على إرخاء عضلات الحلق المسئولة عن السعال وتقليل الالتهاب.