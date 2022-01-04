شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. أطعمة تتناولها يوميًا محملة بالمواد الكيميائية تضر جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائى الصحى مهم للحفاظ على الصحة بوجه عام ووزن مثالى، ولكن هناك أطعمة نتناولها بشكل يومى محملة بالمواد الكيميائة التى تضر بصحة الجسم يجب التوقف عنها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الزبادي المنكه

نحن نستمتع بالزبادي كوجبة فطور صحية، لكن الزبادي المنكه يحتوي على مواد كيميائية التي قد تؤدي إلى فرط الحركة لدى الأطفال وتؤثر على صحة القلب بالنسبة للبالغين أيضًا.

صلصة طماطم

لقد وجد أن صلصة الطماطم المعبأة محملة ببيفينول أ (BPA)، والذي يتعارض مع نظام الهرمونات فى الجسم، وحسب الدراسات، فإنها ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الثدي والسمنة.

زبدة الفول السوداني

ليس الأطفال فقط، بل البالغون مدمنون زبدة الفول السودانى التي تعتبر غالبًا مصدرًا غنيًا للبروتين والدهون الجيدة، ولكنها أيضًا مصدر غني لمادة الأفلاتوكسين، وهي مادة كيميائية مرتبطة بأمراض الكبد وسرطان الكبد.

المخللات

المخللات المعبأة سهلة الاستخدام وذات مذاق رائع، ولكن هل تعلم أن الكثير منها مليء بأصباغ صفراء وحمراء لإعطاء تأثير الكركم ومسحوق الفلفل الأحمر، كما أنها مليئة ببنزوات الصوديوم، والتي ثبت أنها تلحق الضرر بالميتوكوندريا، وهي منطقة مهمة من الحمض النووي في محطة توليد الطاقة بخلايا الجسم.

اللحوم المصنعة

وفقًا للبحث، فإن تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة قد يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والسرطان، فهى تحتوي على مركبات N-nitroso، المسببة للسرطان.

الشوربات الجاهزة المعبأة

مليئة بالجلوتامات أحادية الصوديوم ولون الكراميل ومالتوديكسترين، وهو مُحلي من السعرات الحرارية والذي لديه القدرة على رفع مستويات السكر في الدم.

الفشار

الفشار التجاري المضاف إليه لون الكراميل يحتوى على ثلاثي بوتيل هيدروكينون، وهو شكل من أشكال البيوتان غير صالح للاستهلاك البشري، كما أنها تحتوي على حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA)، المادة السامة الموجودة في أواني التفلون.

الأطعمة المعلبة

فهي سهلة الاستخدام وتأتي بنكهات مختلفة، لكن هناك حقيقة أخرى وهي أنها قد تحتوي على بكتيريا خطرة تُعرف باسم Clostridium botulinum، ووفقًا للخبراء، فإن تناول مثل هذه الأطعمة قد يسبب التسمم الغذائي، وهو مرض خطير يمكن أن يؤدي إلى الشلل إذا ترك دون علاج.



اضرار الشوربة الجاهزة



اضرار اللحوم المصنعة

زبدة الفول السودانى