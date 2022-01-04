شكرا لقرائتكم خبر عن التعرق الليلى أحد الأعراض الغريبة لمتغير أوميكرون لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبراء عن أحد الأعراض الغريبة المرتبطة بمتغير أوميكرون لفيروس كورونا، وهو التعرق الليلي، ويصف التعرق الليلي التعرق لدرجة أن ملابسك تصبح مبللة ليلا، على الرغم من أن المكان الذي تنام فيه يظل باردًا، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلي إكسبريس".

وقال الدكتور جون توريس، كبير المراسلين الطبيين في NBC News إن علامة التحذير هذه أثناء الليل يمكن أن تشير إلى عدوى أوميكرون.

بعض أعراض كورونا الجديدة الأخرى التي خرجت من تقارير من جنوب إفريقيا ، حيث يُعتقد أن متغير أوميكرون قد نشأ ، هي:

-حكة الحلق

-آلام عضلية خفيفة

- التعب الشديد

- سعال جاف.

تم تفصيل بعض هذه العلامات من قبل الطبيب الجنوب إفريقي أنجيليك كويتزي، الذي دق ناقوس الخطر لأول مرة بشأن أوميكرون.وقال الدكتور كوتزي أيضًا إن أعراض أوميكرون تبدو "خفيفة للغاية".

في هذه الأثناء في المملكة المتحدة ، كان تطبيق ZOE COVID Study يبحث في الأعراض والبيانات المرتبطة بالمتغير الجديد.

ZOE هي شركة علوم صحية وراء "أكبر مشروع علمي لكورونا" والذي يضم أكثر من أربعة ملايين مشارك.

راقبت دراسة ZOE Covid Symptom البديل السائد في المملكة المتحدة.

بالاعتماد على البيانات من لندن مع ارتفاع معدل انتشار هذه السلالة ، حلل علماءهم بيانات الأعراض من الحالات الإيجابية المسجلة في التطبيق وقارنوها ببيانات من أوائل أكتوبر عندما كانت دلتا هي المهيمنة.

أظهرت هذه البيانات أن 50% فقط من الأشخاص عانوا من الأعراض الثلاثة الكلاسيكية لكورونا.

يبدو أن العلامات الخمس الأولى كانت:

سيلان الأنف

صداع الرأس

إعياء وتعب

العطس

التهاب الحلق.

من الأعراض الشائعة الأخرى التي أبلغ عنها المشاركون في التطبيق فقدان الشهية وضباب الدماغ.