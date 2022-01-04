أدوية جديدة لعلاج أعراض فيروس كورونا.. إنفوجراف

• الدواء الجديد لا علاقة له بالوقاية من الفيروس ولن يكون بديلا عن اللقاح

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعاقدها على أدوية جديدة لعلاج أعراض فيروس كورونا خاصة بعد موافقة هيئة الدواء الأمريكية على تصنيعه.

محمد يوسف

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