فوائد مذهلة لـ”زبدة المانجو”.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

يبحث الكثير من الأشخاص عن الأطعمة التي من شأنها أن تساعدهم على تحسين صحة بشرتهم.

تعد زبدة المانجو بمثابة سر صحة وجمال البشرة والشعر؛ نظرا لأنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل A وE والأحماض الدهنية الأساسية.

فوائد زبدة المانجو

وكشفت بوابة الجمال الألمانية “هاوت.دي” أن زبدة المانجو تعمل على ترطيب البشرة وتمنحها ملمسا مخمليا وتحميها من أضرار العوامل البيئية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي؛ ما يتسبب في الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، فضلا عن أنها لا تؤدي إلى انسداد المسام.

وأضافت “هاوت.دي” أن زبدة المانجو تحمي الشعر من الجفاف والتقصف وتحميه من أضرار المؤثرات البيئية وأجهزة التصفيف مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد، فضلا عن أنها تعمل على تهدئة فروة الرأس المتهيجة وتحارب قشرة الرأس.

وزبدة المانجو هي نوع من أنواع الدهون النباتية الطبيعية. يتم استخراج هذه الزبدة وتصنيعها من خلال إخضاع المحتويات الداخلية لبذور المانجو لعمليات الضغط البارد.

تتخذ زبدة المانجو عادة قوامًا شبه صلب، ولكنها تذوب بمجرد ملامستها للجلد. لزبدة المانجو لون أبيض فاتح (Off-white)، أما مذاقها ورائحتها فهما لا يشبهان مذاق ورائحة المانجو المألوفة.

قد يكون لهذه الزبدة فوائد عديدة محتملة للبشرة تحديدًا، كما قد يكون لها بعض الفوائد للجسم، ولكنها غالبًا ما تستخدم للبشرة. لتحصيل فوائد زبدة المانجو، بالإمكان