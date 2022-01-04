خلال ساعة واحدة فقط.. عملية جراحية تشفي الرجال من سرطان البروستات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

يمكن علاج الآلاف من الرجال المصابين بسرطان البروستات في المملكة المتحدة بعملية تستغرق ساعة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

يستخدم العلاج الذي يغير قواعد اللعبة التيارات الكهربائية لتدمير الأورام التي يصعب الوصول إليها.

إنّ الجراحة لإزالة البروستات أو العلاج الإشعاعي هي الخيارات المتاحة عادة للرجال المصابين بالمرض.

إنّ العلاج، يسمى Nanoknife، ووصفه البعض أنه مذهل وبسيط وسريع، بعد أن وجدوا أنّ له آثار جانبية أقل.

وقد استخدمه الجراحون في مستشفى جامعة كوليدج لندن بالفعل لعلاج مرضى سرطان البروستات.

ودعا المسعفون إلى إجراء تجارب أكبر على الإجراء، حيث تم استخدامه بالفعل لسرطان الكبد والبنكرياس.

تتضمن العملية، إرسال نبضات كهربائية إلى الأورام التي تقطع غشاء الخلايا.

هذا النمط المستهدف من العلاج يزيد من مستوى الدقة مع تقليل المخاطر على الأعضاء المحيطة.

قد يستغرق الأمر أقل من ساعة ولا يحتاج المرضى إلى البقاء بين عشية وضحاها، مما يوفر وقتاً ومساحة ثمينين في المستشفيات.

سيؤثر سرطان البروستات على واحد من كل ستة رجال طوال حياتهم حيث يتم العثور على أكثر من 50000 حالة كل عام.

انخفض تشخيص المرض بمقدار الربع تقريباً خلال الوباء.

وقال البروفيسور مارك إمبرتون، أحد جراحي البروستات الرائدين في البلاد، لصحيفة ديلي تلغراف: “إنّ جمالها هو أنها تقنية بسيطة لتدريب الجراحين عليها. ”

“إنه علاج مذهل، سريع جداً، وهذا يعني أنه يمكننا الوصول إلى الأورام التي تتجاوز المكان الذي يمكن أن تصل إليه السكين.”

وقال أليستير غراي، استشاري المسالك البولية الذي قاد العمليات الأولى، لصحيفة التلغراف: “ما هو مثير للغاية حول هذا العلاج هو دقته في استهداف ومهاجمة الخلايا السرطانية دون الإضرار بالأنسجة السليمة، والحفاظ على وظائف البروستاتا المهمة.”