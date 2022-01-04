بشرى سارة لمرضى الصداع النصفي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 04:09 مساءً - سيجد الآلاف من الذين يعانون من الصداع النصفي الراحة أخيراً بعد أن تمّت الموافقة على دواء عجيب يمكنه التخفيف من آلامهم.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

تمّ إعطاء الأطباء في انكلترا وويلز الضوء الأخضر لاستخدام فريمانيزوماب، وهو عبارة عن حقنة شهرية في الذراع، البطن أو الساق.

ينتمي الدواء إلى فئة من الأدوية تسمى مثبطات سي جي آر بي، والتي طورت علاج الصداع النصفي في السنوات القليلة الماضية وأشاد بها بعض الخبراء باعتبارها أكبر اختراق في علاج الحالة منذ 1980.

لكن الأدوية اقتصرت حتى الآن على المصابين بالصداع النصفي المزمن، الذي يعرف بأنه 15 يوماً على الأقل من النوبات المؤلمة كل شهر.

أي شخص يبلغ عن أقل من ذلك، أو الذين يعانون من الصداع النصفي العرضي، لم يتأهلوا لأخذ العلاج.

حصل الأطباء في اسكتلندا بالفعل على الضوء الأخضر في عام 2020، في حين لم تصدر أيرلندا الشمالية أي إعلان بعد.

والآن حكم المعهد الوطني للصحة والرعاية التميز (NICE) أنّ المرضى الذين يعانون من الصداع لفترة أربعة أيام على الأقل في الشهر أو أكثر يمكنهم أيضاً الحصول على العلاج.

ورحب كبار خبراء الصداع في المملكة المتحدة بالموافقة، وتوقعوا أنها ستعيد حياة طبيعية للعديد من المرضى.

يقول الدكتور مارك ويذرال، استشاري طب الأعصاب في باكينجهامشير للرعاية الصحية: “إنّ هذه الأدوية ستغير حياة المرضى”.

“لقد كان لدي مرضى لم يتمكنوا من العمل لسنوات بسبب نوبات الصداع النصفي ولكنهم الآن قادرون على العودة إلى وظائفهم بعد تلقي هذا العلاج.”

“إنّ الفوائد التي تعود على المجتمع الأوسع من هذا العلاج، هائلة.”

“قد يتأثر العديد من أولئك الذين يعانون من الصداع النصفي العرضي حتى 14 يوماً في الشهر. وبالتالي فإنّ موافقة NICE على إعطائهم العلاج يمكن أن يكون لها فوائد كبيرة بالنسبة لهم.”

يعاني حوالي سبعة ملايين شخص في المملكة المتحدة من الصداع النصفي، مع النساء ثلاث مرات أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالرجال، ربما لأنّ الهجمات مرتبطة بهرمون الاستروجين الأنثوي.

إنّ العارض الرئيسي هو صداع شديد من جانب واحد ولكن الغثيان وزيادة الحساسية للضوء والصوت تعتبر من العوارض الشائعة أيضاً.

يعتمد معظم المرضى على المسكنات لتخفيف الألم، أو الأدوية الموصوفة التي تسمى أدوية التريبتان والتي يمكن أن تقصر من طول النوبات.

لسنوات، لم يكن هناك شيء يمكن أن يمنع الصداع النصفي أو يقلل من تواتر نوباته.

ثم، في آذار 2020، أعطت هيئة الخدمات الصحية الوطنية الضوء الأخضر لمثبطات العلاج المركب لأكثر المتضررين بشدة.

تعمل الأدوية عن طريق منع مادة كيميائية تسمى الببتيد المرتبطة بالجينات الكالسيتونين (CGRP)، المسؤولة عن الألم والغثيان المرتبطة بالصداع النصفي، وبالتالي تخفيض عدد النوبات إلى النصف.

هناك ثلاثة عقاقير مضادة لل CGRP معتمدة للاستخدام في المملكة المتحدة: إرينوماب، غالكانيزوماب وفريمانيزوماب.

يعني قرار NICE أنّ فريمانيزوماب ينضم إلى الاثنين الآخرين في الموافقة على استخدامه في الصداع النصفي المزمن والعرضي.

ولكن، كما هو الحال مع منافسيه، لا يمكن وصف فريمانيزوماب إلا عندما يفشل المرضى في تجربة ثلاثة أدوية سابقة على الأقل، مثل مسكنات الألم، وهو دواء مضاد للصرع يسمى توبيراميت يستخدم كعلاج للصداع النصفي، أو التريبتان.

كان علاج الصداع النصفي تحدياً للعلماء، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنّ أسباب النوبات لا تزال غير واضحة إلى حد كبير، مما يجعل من الصعب تحديد الأدوية التي يمكن أن تساعد.

بعض الناس لديهم محفزات معينة، مثل الشوكولاته الداكنة أو الكافيين، ولكن هذا لا يعني أنها تسبب الصداع النصفي.

يقول The Migraine Trust إنّ الحالة تنتقل بالوراثة ولكن لا يوجد جين واحد مسؤول. بل هو مزيج من الجينات التي تعمل معاً.

إحدى المرضى الذين يأملون في الاستفادة هي نيا بينون، وهي ناشرة تبلغ من العمر 30 عاماً من كارديف، والتي عانت من حوالي 12 يوماً من الصداع النصفي في الشهر منذ أن كانت تبلغ من العمر 13 عاماً.

تقول: “إنه ألم شديد حقاً. يمكن أن يجعلني أشعر بالغثيان.”

جربت نيا، التي تعيش مع زوجها، عقار بيزوتيفين الوقائي وحاصرات بيتا المختلفة، لكنها وجدت صعوبة في تذكر تناول الحبوب يومياً.

تتحمل نيا الآن الصداع النصفي لمدة ساعة تقريباً بينما يبدأ العلاج بسوماتريبتان، ويبقى رأسها حساساً جداً للمس.

سيعطي فريمانيزوماب عن طريق الحقن نيا شيئاً واحداً أقل للتفكير فيه، ولكن حتى الآن لم تكن مؤهلة لأخذ الحقن.

قالت: “سيكون ذلك مصدر ارتياح. أنا دائماً بحاجة إلى الأقراص معي”.

وقال الدكتور ويذرال أنّ القرار الجيد كان خبراً جيداً جداً لكنه شدد على أن العديد من المرضى يكافحون بالفعل للوصول إلى الحقن التي تغير حياتهم، وهي قضية أبرزتها صحيفة ميل الصيف الماضي.