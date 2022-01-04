شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أخطاء تتسبب في ثبات الوزن.. أبرزها الإفراط فى التمارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع الحميات الغذائية المختلفة مع ممارسة الرياضة الشاقة تعد من الحيل الجيدة التي يتبعها البعض للتخلص من الوزن الزائد، ولكن في بعض الأحيان قد تأتى بالفشل، نعم هذا ما يحدث للكثيرين والسبب أنهم يتبعون بعض العادات الخاطئة المسببة لذلك.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز ما يفعله البعض من عادات غذائية خاطئة تزيد من فرص ثبات الوزن، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".

من أبرز الأخطاء التي يقوم بها البعض

1. تناول الأطعمة ذا السعرات الحرارية العالية، ولكن في حقيقة الأمر إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد فعليك تقليل نسبة السعرات الحرارية التي تتناولها يوميا، ولكن باعتدال حتي لا يقوم الجسم باختزان الدهون داخله.

2. إذا كنت لا تمارس التمارين الرياضية بشكل دائم فأنت عرضة لعدم إنخفاض الوزن، فالدهون تختزن في الجسم دون حرقها، وأيضا الإسراف في التمارين الرياضية يعد من الحيل الخاطئة المسببة في ثبات الوزن، وفي كلتا الحالتين أنت تعرض نفسك لثبات الوزن، وأيضًا الشعور بالإجهاد والتعب الشديد.

3. هل تعلم أن تناول للأطعمة الخالية من الدهون دون النظر لنسبة السكريات التي تحتوي عليها، تعد من الأمور المسببة لزيادة الوزن لأنك تتفادي الدهون وليس السكريات.

4. من الأسباب المؤدية لثبات الوزن، عدم تناولك بشكل كافي لحصة البروتين التي يحتاجها الجسم، وأيضا الألياف، فهذات العنصران مهمان جدا في عملية التخلص من الوزن الزائد.