ثلاثة من أفضل انواع المشروبات للتخسيس وحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - مع زيادة الوعي والمعرفة أصبحنا على دراية أكبر بالنهج الأفضل الذي يجب إتباعه في تخسيس الوزن والتخلص من السمنة. وعلى الرغم من أنّ الكثير من الناس يشربون الأعشاب فقط لجودتها المهدئة ومذاقها اللذيذ، إلا أنّ كل كوب قد يحتوي أيضاً على العديد من الفوائد الصحية. حيث تُعزز الأعشاب فقدان الوزن وتُساعد في محاربة دهون البطن. فيما يأتي ثلاثة من أفضل أنواع الأعشاب لزيادة فقدان الوزن وتقليل الدهون في الجسم.

يُمكن أن يساعد استبدال المشروبات عالية السعرات الحرارية مثل العصير أو الصودا بالأعشاب في تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة ويؤدي إلى فقدان الوزن، ومنع تكوين الخلايا الدهنية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من أنواع الأعشاب بشكل خاص على نسبة عالية من المركبات المفيدة مثل الفلافون ومضادات الاكسدة، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن أيضاً.

مشروب الزنجبيل للتنحيف وإنقاص الوزن

يعمل الزنجبيل على تسريع عملية حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي لإحتوائه على خصائص فعالة في تثبيط الشهية، مما يساهم في تقليل تناول الطعام. وهناك عدة منتجات من الزنجبيل يمكن استخدامها، كما يمكن تحضير مشروب الزنجبيل في المنزل من خلال استخدام جذر الزنجبيل الطازج المتوفر في محلات البقالة ومن ثم اتّباع الخطوات الآتية لتحضير ماء الزنجبيل الطازج:

تقشير وتقطيع الزنجبيل. أخذ ملعقة صغيرة ونصف من الزنجبيل الطازج. غلي 4 أكواب من الماء. إضافة الزنجبيل إلى الماء. ترك المشروب ينقع 5-10 دقائق. تصفية المشروب من قطع الزنجبيل، وتركه ليبرد. إضافة منكهات مختلفة للزنجبيل؛ كالعسل أو الليمون قبل استهلاكه لتحسين طعمه.

آثار جانبية: ينصح بعدم الإفراط بتناوله؛ لأنه قد يؤدي إلى الغثيان، والغازات، واضطراب المعدة.

مشروب الزعتر للتنحيف وإنقاص الوزن

يُساعد الزعتر في حرق السعرات الحراريّة بطريقة طبيعيّة، ويستخدم في أنظمة الرجيم من أجل المساعدة في تخسيس الجسم؛ حيث إنّه يعمل على إذابة الدهون خاصّةً دهون ما حول البطن (الكرش).

المكوّنات:

ملعقتان من الزعتر الجاف.

مقدار كوبين من الماء.

ليمون مقطّع أو كيوي بمقدار نصف كوب.

طريقة التحضير والإستخدام:

نحضر وعاءً معدنيّاً أو غلاية، ونضع كميّة الماء والزعتر على النار ويترك حتى الغليان ثم نتركها لتبرد. نصفّي الماء ونضيفه الى الليمون أو الكيوي، ثمّ نضعه داخل الخلّاط ونخلطه حتى يتجانس. نحفظ هذا الخليط في زجاجة ونضعها في الثلاجة ونشرب من الخليط قبل النوم بدل وجبة العشاء، ويجب عدم شرب أو أكل أي شيء من بعده. لتسريع نتيجة التخسيس نمارس الرياضة كرياضة المشي مدّة نصف ساعة يومياً.



مشروب الشاي الأخضر للتنحيف وإنقاص الوزن

يُعتبر الشاي الأخضر من أبرز وأهم المشروبات التي تساعد في حرق الدهون بسرعة كبيرة كونه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، ويتم تحضير مشروبه من خلال غلي كوب كبير من الماء، ثمّ إضافة ملعقة من الشاي الأخضر، ونقعه عدة دقائق قبل تصفيته وشربه.

ملاحظة: عند استخدام نباتات وأعشاب للتنحيف يجب عدم المبالغة في تناولها للحد من الاثار الجانبية التابعة لها. كما ينبغي مراعاة وجود المشاكل الصحية الأخرى أو تناول الأدوية، لذا يجب مراجعة الطبيب قبل الاستخدام لمنع حدوث أضرار نتيجة للتفاعلات غير المرغوب بها.

إقرئي أيضاً:

اعشاب للتخسيس السريع في اسبوع

اقوى خلطة اعشاب للتنحيف

تجربتي مع رجيم الاعشاب لانقاص الوزن في ايام