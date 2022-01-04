4 طرق لحماية قلبك في موسم الشتاء

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القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض درجات الحرارة، ترتفع معدلات الإصابة بأمراض القلب، ويعتقد الأطباء أن البرد يقلل من إمداد الدم الغني بالأكسجين الذي يصل إلى عضلة القلب، في هذا التقرير 4 طرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب هذا الشتاء، بحسب موقع unchealthcare.

4 طرق لحماية قلبك في موسم الشتاء1. حاول تخفيف الضغوط والتوتر

ترفع مستويات التوتر العالية ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس ويمكن أن تؤدي هذه المستويات المرتفعة، إلى حدوث حدث قلبي وعائي مثل النوبة القلبية.

افعل ما بوسعك لتخفيف مستوى التوتر لديك على سبيل المثال ، عندما تبدو قائمة المهام هذه لا نهاية لها ، خذ نفسًا عميقًا. يمكن أن يؤدي ملء رئتيك بالهواء إلى تحسين مستويات الأكسجين وإبطاء معدل ضربات القلب وضغط الدم بعد ذلك ، ركز على مهمة واحدة في كل مرة ، واحتفل بما أنجزته وحدد فترات راحة للاسترخاء بين المهام.

2. الاعتدال في تناول الطعام والشراب

نميل إلى تناول المزيد من الأطعمة غير الصحية في الأشهر الباردة وهو ما يزيد أيضًا من الضغط على الجسم، يرتبط تناول نظام غذائي غني بالدهون المشبعة أو المتحولة بأمراض القلب ، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم ، مما يؤدي أيضًا إلى ضغوط قلبك ارتفاع ضغط الدم المزمن يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر مما ينبغي لتوزيع الدم في جميع أنحاء الجسم.

3. لا تفرط في النشاط البدنى خاصة في الهواء الطلق

إذا لم تكن معتادًا على الكثير من النشاط البدني، فكن حذرًا جدًا عند الخروج في الهواء الطلق للسفر أو ممارسة الرياضة، حيث قد يتسبب الهواء البارد في تضيق الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم وتوصيل الأكسجين إلى قلبك، احمِ نفسك من العوامل الجوية بارتداء طبقات من الملابس وارتداء الملابس المناسبة.

4. احصل على لقاحات الأنفلونزا وكورونا

(الأنفلونزا الموسمية) قد ارتبطت بزيادة النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتظهر الأبحاث أن كورونا يمكن أن يتسبب في تلف القلب والأوعية الدموية.احصل على لقاح الإنفلونزا الخاص بك وتطعيم كورونا لتقليل خطر إصابتك بهذه الفيروسات وجميع المضاعفات التي يمكن أن تأتي معها.