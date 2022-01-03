شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للصيام المتقطع الآمن.. أبرزها شرب الكثير من الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة أنواع من الأنظمة الغذائية التى تحظى بشعبية كبيرة بين الناس، من بين هذه يعد الصيام المتقطع أحد أكثر الخطط الغذائية المعتمدة ومع ذلك، هناك ثغرة في كل خطة حمية للصيام لا تزال غير معروفة لغالبية الناس.

ما هى فوائد الصيام؟

وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، للصيام فوائد عديدة أيضًا إذا تم إجراؤه بالطريقة الصحيحة، في الواقع الصيام منذ عدة عقود يقال إنه يريح الجسم ويحسن الصحة ويوفر للجسم طول العمر، بصرف النظر عن هذا، فإن اتباع نظام غذائي يركز أيضًا على فقدان الوزن وزيادة عمر الأعضاء الموجودة في الجسم.

هناك العديد من طرق الصيام الآن ولكن يمكن تصنيفها بشكل رئيسي إلى نوعين، الصوم الطويل والصيام القصير، وفقًا لهذه الأنواع، سنناقش الطعام الذي يحتاجه الشخص.

أطعمة لكسر صيام طويل

وفقًا لأخصائية التغذية، فإن الصيام الطويل يحد من تناول الطاقة من الطعام الموجود في الجسم إلى الدهون المتاحة، نتيجة لهذه العملية، يتغير التمثيل الغذائي ويبطئ بطريقة تتحول إلى الدهون والكيتونات لإنتاج الطاقة.

في الوقت الذي تبدأ فيه الأكل بعد فترة طويلة ، غالبًا لساعات أو أيام ، تزداد مستويات الجلوكوز، لذلك يجب أن يكون لديك كمية أقل من الكربوهيدرات المكررة والأطعمة المعقدة والبروتينات والألياف والكثير من الفيتامينات لتلبية احتياجات الجسم الغذائية.

تحتاج أيضًا إلى توخي الحذر بشأن وقت تناول الطعام ومتى لا تفعل ذلك لأن ساعة الجسم تعمل بطريقة معينة، ومن ثم يصبح من المهم تنظيم ساعة جسمك وتناول الطعام في فترات زمنية مماثلة لتعزيز فقدان الوزن والتمثيل الغذائي وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يجب ألا يزيد الصيام القصير عن 16 ساعة ويجب الحفاظ على الصيام طوال الليل . تحتاج إلى الحد من عدد السعرات الحرارية الخاصة بك أثناء تناول الطعام بعد الصيام. حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أكثر ملاءمة لفقدان الوزن بالنظر إلى نظام الصيام القصير. حاول شرب الكثير من الماء خلال فترة الصيام لتجنب جفاف الجسم . الامتناع عن تناول المكملات الغذائية التي قد تسبب زيادة مفاجئة في مستويات الجلوكوز وتؤثر على جسمك بشكل سلبي .

نصائح للصيام القصير:

كن دائمًا تحت إشراف خبير تغذية مع اختيار جداول الصيام الطويلة اتبع نظامًا غذائيًا جيدًا للسوائل أثناء فترة الصيام ، واسمح لنفسك بتناول الكثير من الماء والعصير الطازج وبعض الحساء . لا تبدئي في صيام طويل إذا كنت تتناول أدوية ، أو مرضعة ، أو حامل . أثناء الإفطار ، حاول تناول بعض الأطعمة الخفيفة البسيطة أولاً لإعادة تشغيل عملية التمثيل الغذائي ، ولا تتناول وجبات الكربوهيدرات الثقيلة بعد الإفطار ، يجب أن يكون استهلاكك في اليوم الأول 800-100 سعرة حرارية ثم 1600 سعرة حرارية في اليوم الآخر .

للصيام الطويل