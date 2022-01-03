أوميكرون يراوغ.. لهذا السبب ينتشر أسرع من دلتا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

في ظل تواصل ارتفاع أرقام فيروس كورونا، جراء تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”، كشف باحثون في معهد الإحصاء في جامعة كوبنهاغن أن الفيروس أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر في الأساس لأنه أفضل من المتحور دلتا في مراوغة المناعة المكتسبة باللقاح.

ومنذ اكتشاف أوميكرون، في نوفمبر/تشرين الثاني، يحاول العلماء معرفة السبب في أنه أكثر نشرا للعدوى من دلتا الذي كان سائدا قبله، وما إذا كان يتسبب في حالة أقل خطورة من المرض.

وتوصل العلماء من خلال الدراسة التي شملت قرابة 12 ألف بيت في الدنمارك في منتصف ديسمبر/كانون الأول، إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على العدوى بين 2.7 و3.7 مرة من المتحور دلتا بين الدنماركيين الحاصلين على اللقاح، بحسب “رويترز”.

وأسباب قدرة الفيروس على نشر العدوى أكثر من غيره متعددة مثل طول الفترة التي يبقى خلالها في الجو أو قدرته على الالتصاق بالخلايا أو مراوغة جهاز المناعة في جسم الإنسان، وفقا للدراسة الدنماركية.