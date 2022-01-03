شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أمراض الشتاء الشائعة والعلاجات المنزلية الفعالة لمحاربتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلب فصل الشتاء الكثير من الأمراض الجرثومية والفيروسية مثل نزلات البرد والأنفلونزا مع بداية انخفاض درجات الحرارة، حيث يوجد العديد من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض الشائعة لضعف جهاز المناعة، وفى السطور القادمة سنقدم أهم العلاجات لمحاربة المشكلات الصحية الشائعة في فصل الشتاء، وفقًا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

1. نزلات البرد والأنفلونزا

يعاني العديد من الأشخاص من نزلات البرد والأنفلونزا الجرثومية أو الفيروسية في فصل الشتاء، عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، يبدأ الجسم في العمل بسرعة كبيرة للتحكم في درجة حرارة الجسم النموذجية، تنتقل الأنفلونزا في الغالب، عبر الهواء داخل البيئة، ولحماية نفسك من الطقس البارد عليك بتناول شاي القرفة مفيد جدًا للبرودة لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في تحسين الصحة العامة.

2. التهاب الحلق

التهاب الحلق شائع في الشتاء وينتج بشكل شبه مستمر عن عدوى فيروسية، علاج سريع وبسيط لالتهاب الحلق هو الغرغرة بالماء الدافئ المالح، قم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح والكركم في كوب من الماء الفاتر المبرد جزئيًا، لن يشفي الحلق على الفور ، لكن له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يكون له تأثير مسكن.

3. جفاف الجلد

قد تكون البشرة الجافة حالة شائعة وتزداد سوءًا في الشتاء عندما تكون الرطوبة الطبيعية منخفضة، ينصح بترطيب بشرتك خلال فصل الشتاء، قم بتدليك بشرتك بزيت اللوز أو زيت الزيتون ، فهو لن يجعل البشرة ناعمة فحسب ، بل يضيف أيضًا توهجًا لبشرتك.

4. ألم المفاصل

يقول العديد من الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل إن مفاصلهم أصبحت أكثر إيلامًا وثباتًا في الشتاء ، على الرغم من أنه ليس من الواضح سبب ذلك عادة، لا يوجد دليل على أن سبب التغيرات في الطقس يسبب ألمًا في المفاصل، أحد العلاجات الأكثر شيوعًا للحث على الراحة من آلام المفاصل هو الحفاظ على دفء نفسك وقدميك.

5. التهاب الجيوب الأنفية

سيلان الأنف ، والسعال ، والصداع النصفي ، واحتقان الصدر يجعل الناس في حالة صحية سيئة خلال فصل الشتاء، تحدث مشاكل الجيوب الأنفية عند إغلاق المنازل وعدم وجود تهوية جيدة، للبقاء بعيدًا عن التهاب الجيوب الأنفية هذا الشتاء ، تأكد من حصول الشخص على قسط كافٍ من الراحة وتناول الأطعمة الصلبة وشرب الكثير من السوائل والابتعاد عن الغبار، يساعد مزيج الكركم والزنجبيل المخمر معًا على تفكيك المخاط من الممرات الأنفية المسدودة ويضمن العافية بشكل عام.