فوائد سحرية للزعتر الأخضر.. ما هي؟

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آخر تحديث: 3 - يناير - 2022 1:57 مساءً
الزعتر الأخضر
يحتوي الزعتر الأخضر على عددٍ من الفيتامينات المهمة، ومنها فيتامين “أ”، الذي يجعله مفيدًا لسلامة الأغشية المخاطية ومحافظًا على البصر والجلد والشعر.
إليكم فوائد الزعتر:
أولاً: التخلص من السعال
يستخدم الزعتر للتخلص من حالات السعال التي تصيب الإنسان، وكما أنه يعمل على علاج الالتهابات التي تصيب الشعب الهوائية ونزلات البرد والإنفلونزا وهو مفيد جداً للجهاز التنفسي و علاج البلغم وحالات الحمى والسعال الشديد.
ثانياً: تقوية المناعة
الزعتر يحتوي على فيتامين ج، كما يحتوي على فيتامين أ، والذي يقوي الجهاز المناعي ويحمي من الأمراض المختلفة الخاصة بالجهاز المناعي ومقاومة الالتهابات.
ثالثًا: تحسين المزاج
الزعتر يعمل على تحسين المزاج بشكل كبير، كما أنه يعمل على حماية الدماغ مع التقدم في السن، ويعمل على تحفيز الخلايا العصبية أيضاً وتقويتها.