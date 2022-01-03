شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متغير أوميكرون قد تظهر على الجلد والشفاه والأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار متغير أوميكرون لفيروس كورونا القلق حول العالم باعتباره سلالة جديدة للفيروس التاجي مهيمنة على العالم، ولديه مجموعة من الأعراض التي تميزه عن غيره، في هذا التقرير نتعرف على أعراض متغير أوميكرون لكورونا على الجلد والشفاه والأظافر باعتبارها من الأعراض الأقل شيوعًا، حيث تشمل هذه الأعراض تغير لون الجلد ليصبح رماديًا أو أزرق وذلك وفقًا لموقع جريدة "دايلي إكسبريس".

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) فإن الأشخاص المصابين بمتغير أوميكرون أبلغوا عن "مجموعة واسعة من الأعراض" تتراوح هذه الأعراض العديدة من الأعراض الخفيفة إلى المرض الشديد، وقد يتطلب بعضها عناية طبية.

وقال CDC فإن الأعراض قد تظهر بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس وأن أي شخص يمكن أن يعاني من أعراض خفيفة إلى شديدة.

تتمثل بعض الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا في الحمى أو القشعريرة والسعال وفقدان حاسة التذوق أو الشم.

ومع ذلك، قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن هناك عددًا من الأشياء الأخرى التي يجب البحث عنها، وتشمل هذه ضيق التنفس أو صعوبة التنفس، والتعب ، وآلام في العضلات أو الجسم، والصداع أو التهاب الحلق، واحتقان أو سيلان الأنف، والغثيان أو القيء، والإسهال.

وشدد مركز السيطرة على الأمراض على أنه يجب عليك "البحث عن علامات التحذير الطارئة" لفيروس كورونا و"طلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور" لعدد من العلامات.

على سبيل المثال، إذا لاحظت بشرة أو شفاه أو أظافر شاحبة أو رمادية أو زرقاء اللون، اعتمادًا على لون البشرة، فعليك طلب العناية الطبية.

تشمل علامات الطوارئ هذه أيضًا صعوبة التنفس ، والألم المستمر أو الضغط في الصدر، والارتباك، وعدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا، يبدو أيضًا أنه يمكنك التقاط متغير أوميكرون حتى لو كان لديك سابقًا سلالة مختلفة من كورونا.

وقالت NHS إنه إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا مرة أخرى ، فيجب عليك "عزل نفسك على الفور وإجراء اختبار كورونا"، حتى لو كانت الأعراض خفيفة.