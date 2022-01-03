شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للبقاء بصحة جيدة هذا الشتاء.. أبرزها ارتداء طبقات من الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وفى ظل وباء فيروس كورونا يزداد احتياجك لتقليل فرص الإصابة بالأمراض وتقوية مناعتك، وفي هذا التقرير نتعرف على 6 نصائح للبقاء بصحة جيدة هذا الشتاء، بحسب موقع "health talk".

نصائح للبقاء بصحة جيدة هذا الشتاء1. الوقاية من فيروس كورونا عن طريق التطعيم واتباع إرشادات الصحة العامة

مع تفشي الوباء، لم تتغير أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك والآخرين: الحصول على لقاح، وارتداء كمامة، والبقاء على بعد حوالى مترين من الأشخاص الآخرين أثناء التواجد في الأماكن العامة، وتنظيف يديك كثيرًا.

ستحتاج أيضًا إلى غسل يديك وتطهير الأسطح بشكل متكرر لتجنب الإصابة بالفيروسات الأخرى السائدة في الشتاء وغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين يمكن أن يمنع الفيروسات والبكتيريا من دخول جسمك وإصابتك بالمرض.

2. احصل على لقاح الإنفلونزا

يجب أن يحصل الجميع تقريبًا على لقاح الإنفلونزا، ولم يفت الأوان بعد للقيام بذلك، حيث يوصى بأخذ لقاح الأنفلونزا طوال موسم الأنفلونزا.

يجب أن يحصل أي شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق على لقاح الإنفلونزا، باستثناء أولئك الذين يعانون من حساسية شديدة مهددة للحياة تجاه لقاح الإنفلونزا أو أي مكون في اللقاح.

كما توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بلقاح الالتهاب الرئوي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، والبالغين 65 عامًا أو أكبر، وأي شخص يعاني من حالة صحية مزمنة.

3. حماية قلبك

مع انخفاض درجات الحرارة، ترتفع معدلات الإصابة بأمراض القلب، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لحماية قلبك وتشمل هذه:

- إيجاد فرص لتقليل الإجهاد والتوتر.

- الاعتدال في تناول الطعام والشراب وتجنب النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة أو المتحولة

4. ارتداء طبقات عندما تكون في الهواء الطلق

حتى في درجات الحرارة الباردة، حاول قضاء بعض الوقت على الأقل في الخارج كل يوم يعد التعرض لأشعة الشمس والهواء النقي أمرًا مهمًا لصحتك العقلية ويمكن أن يساعد في منع الاضطرابات العاطفية الموسمية.

من المهم ارتداء طبقات عند الخروج من المنزل، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على حرارة الجسم الأساسية وحمايتك من الهواء البارد والثلج.