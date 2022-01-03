شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة غنية بالألياف تشعرك بالشبع وتساعد في إنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الأكل الصحي يساعد بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، وتعد الألياف الغذائية أحد العناصر الغذائية المهمة التي يمكن العثور عليها بسهولة في بعض الأطعمة الأكثر شيوعًا التي نستهلكها يوميًا، و من المعروف أن الألياف تستغرق وقتًا حتى تتحلل، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، هذا يمنعنا بالتالي من الإفراط في تناول الطعام بشكل غير صحي وتجنب تناول السعرات الحرارية الزائدة، ما يعني أن الألياف تساعد في تعزيز فقدان الوزن، والهضم والتمثيل الغذائي وأكثر من ذلك، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

يمكن تقسيم الألياف الغذائية إلى قسمين، ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، فهى تلعب دورًا مهمًا في تعزيز فقدان الوزن والصحة الجيدة، كما أنه يساعد في الحفاظ على التوازن الهرموني عن طريق زيادة البكتيريا الجيدة في الأمعاء، بالنظر إلى كل هذه العوامل ، نقدم لك بعض خيارات الأطعمة المشهورة المليئة بالألياف الغذائية

جذور البنجر

يعتبر البنجر من الخضروات الشعبية المتاحة خلال فصل الشتاء ، حيث يتم تحميله بالألياف والعديد من العناصر الغذائية الأساسية،كما أنه غني بكمية جيدة من الحديد والبوتاسيوم التي تساعد على منع فقر الدم وارتفاع ضغط الدم على التوالي.

الجزر

ثاني طعام شعبي غني بالألياف هو الجزر، يسهل الوصول إليه ومتاح ، يتم استخدام الجزر على نطاق واسع لتلبية احتياجات الطهي اليومية.

الخردل الأخضر

خيار شائع آخر هو الخردل الخضر، إنه يحقق التوازن الصحيح بين الصحة والذوق، فهو يعتبر مصدرا غنيا للفيتامينات A، C، K والتي هي ضرورية لسير صحية للجسم ، فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي توفر حماية قوية ضد الإصابة الناجمة عن الجذور الحرة والعدوى الفيروسية مثل الانفلونزا.

التفاح

التفاح غني بالألياف وفيتامين ج وفيتامين ك والبوتاسيوم وأكثر من ذلك، يتم وصف هذه العناصر الغذائية للمساعدة في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وإدارة مرض السكري، وتعزيز صحة القلب والمزيد.