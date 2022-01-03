شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعشاب هتقوى مناعتك فى الشتاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الشتاء، تحدث تغيرات بيئية مختلفة، ما يجعلنا عرضة للإصابة بأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا والحمى، من الضروري تقوية جهاز المناعة لدينا، غالبًا ما يوصى باستخدام أعشاب الايورفيدا "الطب التقليدي" للمساعدة في تعزيز المناعة، فتناول نظام غذائي صحي غني بخصائص الأعشاب يساعدنا على منع الأمراض، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

تعرف على أعشاب لتقوية المناعة فى الشتاء العرقسوس

خلال فصل الشتاء ، يشكو الناس غالبًا من التهاب الحلق، يساعد العرقسوس في تخفيف التهاب الحلق لما له من خصائص مضادة للبكتيريا إلى جانب ذلك ، فهو يساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد.

الكركم

هو عشب تقليدي له خصائص علاجية، يساعد الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في الحفاظ على توهج البشرة وهي مفيدة في الإدارة طويلة المدى للعدوى والحساسية والإجهاد التأكسدي في الأمراض المزمنة. تساعد الكركم أيضًا على تحسين عملية الهضم ، ودعم الدورة الدموية والجهاز المناعي ، وتوفر الراحة من التهاب المفاصل ونزلات البرد.

الريحان

استهلاك الريحان مفيد في تقوية مناعتنا، فهو يتميز بالخصائص المضادة للميكروبات و تجعله خيارًا استثنائيًا للمساعدة في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، كما توفر هذه العشبة الراحة من احتقان الصدر، وتقلل من السعال ، وتساعد في تحريك المخاط.

في هذا الشتاء ، تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا لتغذية جسمك، قم بتضمين الفواكه والخضروات الموسمية في نظامك الغذائي لتعزيز المناعة وإبعاد الأمراض.