تذويب الدهون في 2022 بطريقة 30\3\12 الشائعة على تيك توك 

بيروت - نادين محمد -

يمكن تذويب الدهون بطرق مختلفة. فالأطباء واختصاصيو التغذية ينصحون دائماً باعتماد نظام حياتي صحي يقوم على عدم تناول الدهون الضارة والسكريات والتركيز على الاصناف الغنية بالمغذيات مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. لكن من الممكن ايضاً وفي حال الرغبة في استعادة الرشاقة بسرعة وخصوصاً مع حلول السنة الجديدة تطبيق برنامج موقت. وهو ما ينطبق على طريقة 30\3\12 الشائعة على تيك توك. ومن المهم التعرف عليها وابرز قواعدها.



تسأل الكثير من النساء والفتيات والمراهقات عن كيفية تذويب الدهون بسرعة مع حلول السنة الجديدة. فالكتل المزعجة تتجمع غالباً في مناطق مثل الارداف والبطن والخاصرتين والذراعين والفخذين. ولهذا توجه عدد كبير من هؤلاء الى تيك توك حيث تشيع طريقة اطلقت عليها تسمية 30\3\12 وهي تساعد على نسف الدهون الضارة وعلى استعادة القوام الرشيق والمتناسق مع حلول العام 2022.

واطلقت هذه الطريقة خبيرة اللياقة البدنية لورين جيرالدو من خلال فيديو شاهده اكثر من 60 مليون متابع. وهي تقوم على بعض القواعد الاساسية.

- اعتماد آلة المشي وسيلة للتدريب. لكن يجب في هذه الحالة تعديل انحنائها بنسبة 12% وزيادة السرعة 3mph اي نحو 4 كلم في الساعة.

- بعد هذا يجب البدء بالمشي السريع جداً لمدة 30 دقيقة. قد يبدو هذا التمرين سهلاً للغاية في البدء لكن ما لا يعرفه الجميع هو انه يؤدي الى التعرق الشديد والى حرق عدد كبير من السعرات الحرارية في هذه المدة القصيرة جداً.

- تعتبر هذه الطريقة فعالة لأنها تعزز القدرة على التحمل وتزيد قوة الكتلة العضلية.

- وحازت هذه الطريقة اعجاب الملايين ومنهم الكثير من الخبراء مثل خبيرة التغذية فانيسا ليو التي اشارت الى ذلك في حديث الى موقع bustle.

- يجب الانتباه الى ان انحناء بساط المشي 12% يساعد على ممارسة تمرين مكثف وغير عادي. كما ان السرعة 3mph تناسب الكثيرين. لذا يمكن معظم الاشخاص القيام بهذه الرياضة المفيدة.



ويساعد هذا التمرين على خسارة الوزن الزائد في مدة قصيرة في حال تم القيام به في موازاة اتباع برنامج غذائي صحي. وفي هذه الحالة من الضروري الحد من عدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها يومياً. ومن المعروف ان 3500 سعرة تعادل 500 غرام تقريباً. لذا من المهم التخلي يومياً عن 300 الى 500 سعرة من اجل خسارة كيلوغراما واحد في اسبوع.

ومن الضروري في هذا السياق التوقف عن تناول الأطعمة الغنية بالسعرات والخالية من المغذيات ومنها المشروبات المحلاة والاطعمة المصنعة والتي تحتوي على الدهون الضارة.

وفي المقابل يوصي الاختصاصيون بتناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف وعلى القليل جداً من الصوديوم. ويشيرون في هذه الحالة مثلاً الى الافوكادو، الخضار الورقية، البيض المسلوق، البروكولي، القرنبيط، البطاطا الحلوة، لحم الدجاج الابيض، السلمون والتونا. اذاً حان الوقت لتطبيق طريقة تذويب الدهون باتباع برنامج تمرين 30\3\12 التي تنتشر حالياً على تيك توك.



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