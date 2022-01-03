شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد مذهلة للتفاح الأخضر للبشرة وللصحة العامة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى التفاح الأخضر على العديد من الفوائد الصحية والجمالية، مليئة بالعناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات المفيدة للصحة العامة، يحتوي التفاح الأخضر على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي في الجسم، وفى السطور المقبلة سنتعرف على خمس فوائد مذهلة للتفاح الأخضر، وفقًا لما نشره موقع "food-ndtv".

1. يزيد الأيض

يحتوي التفاح الأخضر على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي في الجسم، أثناء تناول تفاحة، تأكد من عدم رمي القشر في سلة المهملات، استهلاك التفاح مع قشرته يحسن الصحة العامة، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، فإن التفاح يساعد في عملية إزالة السموم يحافظ على الكبد والجهاز الهضمي بعيدًا عن العناصر الضارة.

2. قليل الدسم

يحتوي التفاح الأخضر على نسبة منخفضة من الدهون ويساعد في الحفاظ على تدفق الدم في الجسم، تحسين الدورة الدموية يمكن أن يمنع أمراض القلب والسكتات الدماغية، كما أن التفاح الأخضر غني بفيتامين K الذي يمنحه القدرة على التئام الجلطات الدموية .

3. مصدر غني بفيتامين A و C

يعتبر التفاح الأخضر مصدرًا ممتازًا لفيتامين C الذي يحافظ على خلايا الجلد بعيدًا عن التلف بسبب الجذور الحرة ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الجلد ، كما أنها محملة بمحتوى فيتامين أ الذي يساعد في الحفاظ على الرؤية الجيدة

4. جيد للعظام

بصرف النظر عن كونه مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ، فإن التفاح الأخضر غني جدًا بمحتوى الكالسيوم أيضًا، يمكن أن يؤدي تناول التفاح الأخضر كل يوم إلى تقوية العظام والأسنان.

5. يحارب الشيخوخة

التفاح الأخضر له فوائد أخرى أيضًا، تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة وتعزيز الجمال العام،كما أنها تساعد في التغذية السليمة للبشرة والقضاء على الهالات السوداء إلى حد كبير.