شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظ على معدل ضغط الدم فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من ارتفاع ضغط الدم أو الانخفاض الشديد به ما يؤثر على صحة الجسم، كما أنه قد يسبب النوبة القلبية والسكتة الدماغية وحسب ما ذكره موقع medlineplus فإن ضغط الدم هو قوة ضغط الدم على جدران الشرايين، وفي كل مرة ينبض قلبك يضخ الدم في الشرايين.

ويرتفع ضغط الدم لديك عندما ينبض قلبك ويضخ الدم وهذا ما يسمى بالضغط الانقباضي، عندما يكون قلبك في حالة راحة ، ينخفض ​​ضغط دمك بين النبضات وهذا ما يسمى بالضغط الانبساطي.

كيف يمكنني منع ارتفاع ضغط الدم؟

يمكنك المساعدة في منع ارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع نمط حياة صحي وهذا يعنى:

-اتباع نظام غذائي صحي للمساعدة في إدارة ضغط الدم ، يجب الحد من كمية الصوديوم (الملح) التي تتناولها وزيادة كمية البوتاسيوم في نظامك الغذائي. من المهم أيضًا تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ، وكذلك الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

وخطة DASH الأكل هي مثال لخطة الأكل التي يمكن أن تساعدك على خفض ضغط الدم.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعدك التمارين في الحفاظ على وزن صحي وخفض ضغط الدم يجب أن تحاول ممارسة التمارين الهوائية معتدلة الشدة لمدة ساعتين ونصف على الأقل في الأسبوع ، أو ممارسة التمارين الهوائية شديدة الشدة لمدة ساعة و 15 دقيقة أسبوعيًا.

- التمارين الهوائية، مثل المشي السريع، هي أي تمرين ينبض فيه قلبك بقوة أكبر ويستخدم فيه أكسجين أكثر من المعتاد.

-أن تكون بوزن صحي، حيث تزيد زيادة الوزن أو السمنة من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم و يمكن أن يساعدك الحفاظ على وزن صحي في التحكم في ارتفاع ضغط الدم وتقليل مخاطر التعرض لمشاكل صحية أخرى.

-امتنع عن التدخين، حيث يرفع تدخين السجائر من ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، إذا كنت لا تدخن فلا تبدأ إذا كنت تدخن ، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على المساعدة في العثور على أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين .

-إدارة الإجهاد تعلم كيفية الاسترخاء وإدارة التوتر يمكن أن يحسن صحتك العاطفية والجسدية ويخفض ضغط الدم المرتفع. تتضمن تقنيات إدارة الإجهاد ممارسة الرياضة ، والاستماع إلى الموسيقى، والتركيز على شيء هادئ أو هادئ، والتأمل.

-إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فمن المهم منعه من التفاقم أو التسبب في حدوث مضاعفات يجب أن تحصل على رعاية طبية منتظمة وأن تتبع خطة العلاج الموصوفة لك ستتضمن خطتك توصيات بشأن عادات نمط الحياة الصحي وربما الأدوية .