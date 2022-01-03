شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث إذا لم تتم إزالة ضرس العقل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مشكلات ضرس العقل أمرًا شائعًا ويمكن أن يؤدي خلعها عاجلاً وليس آجلاً إلى منع المشكلات المستمرة في المستقبل، ضروس العقل هي آخر مجموعة من الأضراس تبرز من خلال لثتك، وعادةً في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات، العمر الذي من المفترض أن نبدأ فيه باكتساب الحكمة.

وحسب ما ذكره موقع oregondentist يختلف عدد ضروس العقل التي تنبثق من واحد إلى أربعة وفي حالات نادرة أكثر من أربعة في كثير من الحالات لا تنبثق ضروس العقل بشكل كامل من خلال خط اللثة أو تبقى تحتها، حيث يمكن أن يؤدي ضرس العقل المنثور جزئيًا إلى عدوى بكتيرية تسمى التهاب حوائط التاج.

المشاكل التي يمكن أن يسببها ضرس العقل

من المرجح أن تتطور تجاويف ضروس العقل المتأثرة نظرًا لأنهم عالقون في اللثة، يصعب الوصول إليهم باستخدام فرشاة الأسنان والخيط، وهناك مشكلة أخرى تتمثل في أنه من المحتمل أن تصبح الميكروبات محاصرة في المنطقة المحيطة بأسنان الحكمة ، خاصة إذا نشأ جيب في اللثة، الجيوب اللثوية عبارة عن فجوات بين اللثة والأسنان تصبح عميقة جدًا، ما يوفر موطنًا لمستعمرات البكتيريا.

يمكن أن تؤدي ضروس العقل المزعجة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة والضغط على الأضراس الثانية المجاورة، ما يؤدي إلى تدهور المينا.

إذا انبثقت ضروس العقل لديك بعد أن ترتدي تقويمًا، فيمكنها إبطال علاج تقويم الأسنان من خلال التسبب في انقلاب الأسنان الأخرى.

يمكن أن يؤدي ضرس العقل الذي يظل مدفونًا في اللثة إلى تكوين كيس حول الجذور أو التاج يمكن أن يتلف الأنسجة الرخوة والعظام. قد تظل أكياس الأسنان غير مكتشفة لأشهر أو حتى سنوات لأنها تتغذى تدريجياً على عظم الفك. في بعض الحالات، يدرك الناس فقط أن لديهم كيسًا في الأسنان عندما ينكسر فكهم في النهاية بسبب ضعف العظام.

في حالات أخرى ، تنمو ضرس العقل بزاوية خاطئة،و يمكن أن يسبب ضرس العقل المعوج ضررًا دائمًا للأسنان المجاورة ويؤدي إلى وظيفة عضة منحرفة.

إلى جانب مشاكل الفم والفك، يمكن أن تؤثر مشاكل ضرس العقل أيضًا على صحتك العامة ، مما يسبب الصداع حيث تتسلل العدوى إلى الدماغ وهي حالة قد تهدد الحياة، يمكن أن تنتشر العدوى التي يسببها ضرس العقل أيضًا إلى مناطق أخرى من الجسم ، مما يؤدي إلى إتلاف الأعضاء الحيوية مثل الرئتين أو القلب.

لماذا يتم خلع ضرس العقل؟

هناك العديد من الأسباب لإزالة ضرس العقل وتشمل هذه:

-الازدحام عندما تتسبب ضروس العقل في اكتظاظ فمك ، فلا يوجد إجراء يمكن أن يجعل أسنانك متناسقة الخيار الوحيد هو خلع ضرس العقل.

-ألم ، يمكن أن تسبب ضروس العقل أحيانًا مشاكل مثل الصداع سيكون طبيب أسنانك قادرًا على تحديد ما إذا كان سبب الألم هو ضرس العقل أو أي شيء آخر.

-نظافة الفم، يمكن أن تؤدي ضروس العقل المزعجة إلى احتباس جزيئات الطعام بين اللثة والأسنان.

-حماية الأسنان الأخرى عندما تبرز ضروس العقل معوجة ، يمكن أن تتسبب في تحريك الأسنان الأخرى وإتلافها.

-مشاكل الجيوب الأنفية، يمكن أن تضغط جذور ضروس العقل العليا على الجيوب الأنفية - نظام التجاويف المتصلة في الجمجمة يمكن أن يؤدي هذا إلى التهاب الجيوب الأنفية والاحتقان والصداع.