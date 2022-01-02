تحذير طبي.. ألم الرقبة قد يدل على أمراض خطيرة!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 10:23 مساءً - يعاني الكثير منا من آلام متفرقة في الرقبة، بعضها مزمن، ومرتبط مرتبط بطريقة جلوس غير سليمة، خاصة في ظل ظروف العمل والدراسة عن بعد.

ووفقاً لموقع “ويب طب” فإن هذه الآلام قد تكون خطيرة، إن ترافقت مع أحد الأعراض التالي:

ارتفاع درجة الحرارة.

الشعور بالام الرأس.

الشعور بالغثيان والاستفراغ.

الشعور بالإرهاق.

الشعور بالارتباك أو تقلبات المزاج.

خسارة الوزن بدون سبب واضح.

الشعور بالخدران.

الشعور بالدوخة.

فقدان السيطرة على التحكم بحركة الأمعاء أو المثانة.

ما الأمراض الخطيرة التي قد تسبب الام الرقبة؟

بعد الإجابة على سؤال متى يكون ألم الرقبة خطير؟ علينا معرفة الأمراض الخطيرة التي قد تسبب الامًا في الرقبة، ومن هذه الأمراض نذكر:

1. التهاب السحايا (Meningitis)

يعد التهاب السحايا السبب الأكثر انتشارًا لالام الرقبة الخطيرة، إذ أنه يتمثل بالتهاب في السائل والأغشية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي، وينتج ألم الرقبة بسبب التورم الناتج عن هذا الالتهاب.

وهناك أعراض أخرى لالتهاب السحايا قد تصاحب ألم الرقبة، ومن هذه الأعراض نذكر:

ارتفاع درجة الحرارة.

الشعور بالصداع الشديد.

الشعور بالنعاس الشديد وصعوبة الاستيقاظ.

الحساسية تجاه الضوء.

فقدان كلًا من الشهية والشعور بالعطش.

2. التهاب العظم والنقي (Osteomyelitis)

التهاب العظم والنقي هو أحد الأمراض النادرة والخطيرة، والذي قد ينتج بسبب انتقال الالتهاب من أحد الأعضاء الأخرى عن طريق الدم إلى العظام أو بسبب كسور العظام المفتوحة أو بسبب الجراحة، ومن الأعراض المرافقة لالتهاب العظم والنقي بجانب الام الرقبة نذكر:

ارتفاع درجة الحرارة.

الشعور بالغثيان.

الشعور بألم وحرارة واحمرار في منطقة الالتهاب.

التورم حول مكان الالتهاب.

انخفاض مجال الحركة في العضو المصاب.

3. أورام الدماغ (Brain Tumor)

قد تسبب أورام الدماغ خاصةً تلك الموجودة في المخيخ آلامًا في الرقبة، ومن الأعراض التي قد تصاحب الام الرقبة في حال أورام الدماغ نذكر:

النوبات.

فقدان الذاكرة.

خدران أو تيبس جهة من الجسم.

فقدان التوازن.

الشعور بصعوبة التركيز والتفاعل مع الاخرين.

ضعف العضلات.

4. الصعر التشنجي (Cervical dystonia)

الصعر التشنجي هو مرض عصبي ينتج عنه الامًا في الرقبة تتسبب بحدوث حركات لا إرادية تتمثل بدوران الرأس إلى أحد الجانبين أو التوائه إلى الأمام أو الخلف، وقد يتسبب الصعر التشنجي بحركات أخرى لا إرادية مختلفة مثل:

تحرك الذقن باتجاه الكتف.

تحرك الأذن باتجاه الكتف.

ارتفاع الذقن إلى الأعلى.

انخفاض الذقن إلى الأسفل.

تدرجات الام الرقبة

1. الدرجة الأولى

حيث لا يظهر في هذه الدرجة أي أعراض لمرض اخر، مثل الكسور وقد يسبب الألم تعارضًا بسيطًا مع الأنشطة اليومية.

2. الدرجة الثانية

لا يظهر في هذه الدرجة أي أعراض لأمراض أخرى، ولكن يسبب الألم تعارضًا مع الأنشطة اليومية.

3. الدرجة الثالثة

يرافق ألم الرقبة في هذه الدرجة أعراضًا عصبية، مثل أعراض الانضغاط العصبي.

4. الدرجة الرابعة

يرافق ألم الرقبة في هذه الدرجة أعراضًا رئيسية لبعض الأمراض، مثل: اعتلال النخاع أو الأورام أو الالتهابات أو الكسور.