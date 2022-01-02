شكرا لقرائتكم خبر عن احذر قبل تناولها.. 5 مكملات غذائية تسبب آثارًا جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزايد عدد الأشخاص الذين يتناولون المكملات الغذائية أكثر من أي وقت مضى على أمل تحسين صحتهم أو مناعتهم أو لياقتهم البدنية، لكن بعض التركيبات الأكثر شيوعًا التي نتخذها لتشعر بتحسن يمكن أن تجعلك تشعر بأنك أسوأ كثيرًا، وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون لها في الواقع آثار خطيرة فيما يلي أسوأ الآثار الجانبية لخمسة مكملات غذائية شائعة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - بروتين مصل اللبن

قد يكون من الصعب على بعض الأشخاص تناول مكملات التمرينات الرياضية الشهيرة، يمكن أن يؤدي تقليل بروتين مصل اللبن إلى بعض الآثار المعدية المعوية غير المريحة، بما في ذلك الغازات والانتفاخ والغثيان والإسهال، إذا كان مصل اللبن خشنًا جدًا على الجهاز الهضمي ، فقد يكون مسحوق البروتين النباتي خيارًا أفضل.

2 - فيتامين د

جذب فيتامين "د" الكثير من الدعاية أثناء الوباء، بدءًا من التقارير التي تفيد بأن العديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الحاد لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين، إنه فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ما يعني أن الكميات الزائدة لا تفرز في البول بل تخزن في الجسم، يمكن أن يؤدي تناول الكثير إلى تراكم الكالسيوم في الدم، وهي حالة خطيرة تسمى فرط كالسيوم الدم، إنه أمر نادر الحدوث ولكنه تذكير جيد بتناول المكملات وفقًا للتوجيهات فقط.

3 - خل التفاح

خل التفاح هو مكمل غذائي يتفوق على الكولاجين وحتى بروتين مصل اللبن، حيث يتوفر خل التفاح في شكل كبسولات وعلكة، لكن الكثير من الناس يأخذون التركيبة السائلة من الزجاجة مباشرة، ويضيفونها إلى الماء الساخن، أو العصير، أو مجرد ملعقة صغيرة، يحذر الخبراء من القيام بذلك كثيرًا، لأن خل التفاح شديد الحموضة ويمكن أن يضعف مينا الأسنان، ما يزيد من خطر التسوس، يمكن أن يؤدي مزجه في الماء إلى تخفيف الحمض ، وإذا تناولته مباشرة ، انتظر 30 دقيقة على الأقل قبل غسل أسنانك بالفرشاة.

4 - بذور الشيا

بذور الشيا غنية بالألياف، والتي يمكن أن تحسن الهضم وصحة الأمعاء بمجرد تناولها، وتتوسع البذور إلى مادة هلامية كثيفة لسوء الحظ، إذا تمدد البذور في المريء، فقد يتسبب ذلك في الاختناق وعرقلة مجرى الهواء، تناول بذور الشيا مع الكثير من الماء دائمًا.

5 - مستخلص الشاي الأخضر:

في السنوات الأخيرة، كانت هناك عدة تقارير عن إصابة الكبد بالفشل المرتبط بمكملات مستخلص الشاي الأخضر عالية التركيز، GTE قد يحتوي على بقايا مذيبات وبقايا مبيدات حشرية وشوائب أخرى يمكن أن تسبب تلفًا للكبد لدى الأشخاص المعرضين للإصابة،" يحذر دستور الأدوية الأمريكي (USP) "مركب معين في الشاي الأخضر الأكثر وفرة مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الكبد، إذا كنت تتناول مستخلص الشاي الأخضر ، فافعل ذلك وفقًا للإرشادات فقط ، واختر علامة تجارية تثق بها.