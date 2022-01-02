شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على أن جسمك مدمن للسكر.. منها اشتهاء الملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكر بأي شكل من الأشكال ليس سيئًا فقط لشكلك ولكن يمكن أن يكون خطيرًا على صحتك العامة أيضًا، فيمكن أن تؤدي هذه السعرات الحرارية الفارغة عند تناولها بكميات كبيرة إلى مضاعفات مختلفة مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان وحب الشباب والاكتئاب وحتى المساهمة في تسريع عملية الشيخوخة.

يمكن أن يكون الاستهلاك المفرط للسكر أن يكون قاتلاً للغاية ما يمكن أن يلحقه إدمان السكر بصحتك؟ وفيما يلي وفقا لموقع " webmd" بعض العلامات التي تشير إلى أن تناول الكثير من السكر التى يمكن أن تكون في الواقع إدمانًا على السكر.

5 علامات تدل على أن جسمك مدمن على السكرزيادة الوزن

السكر عبارة عن سعرات حرارية فارغة ، فهي لا توفر أي نوع من التغذية لجسمك ولكنها تميل إلى زيادة تناول السعرات الحرارية مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن، ليس هذا فقط ولكن المواد الغذائية السكرية تفتقر إلى البروتين.

هذه الكمية غير الكافية من البروتين الموجودة في المواد الغذائية السكرية تجعلها أقل إشباعًا وبالتالي ينتج عنها الإفراط في تناول الطعام، علاوة على ذلك ، لا تحتوي الأطعمة السكرية المكررة على مضادات الأكسدة الموجودة فيها، وهذا النقص في مضادات الأكسدة يزيد من فرص الشخص في التأثر بالإجهاد التأكسدي وبالتالي يساهم في زيادة الوزن وحتى السمنة في بعض الحالات.

التعب المستمر

النوم قليلاً وعدم القدرة على مغادرة السرير في عطلات نهاية الأسبوع هو شيء نقوم به جميعًا، ولكن إذا كنت شخصًا يعاني من التعب المستمر ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على إدمان السكر، مع انخفاض مستويات السكر في أجسامنا ، فإن الفكرة الأولى التي تأتي في النظام الغذائي لكل مدمن على السكر هي تناول شيء حلو، ولكن ستندهش من معرفة أن تناول السكر في مثل هذه الحالات والإفراط في استهلاكها بشكل عام يمكن أن يؤدي إلى زيادة شعورك بالتعب.

صعوبة التنفس

الإفراط في تناول السكر بسبب الإدمان يمكن أن يؤدي إلى الخفقان الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضخ القلب، هذه الزيادة السريعة في معدل ضربات القلب يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في التنفس، حيث أن ارتفاع مستويات السكر في الجسم يؤدي إلى الإرهاق وانخفاض مستويات الطاقة إلى جانب زيادة الوزن والسمنة.

تؤدي هذه العوامل إلى ضيق التنفس وصعوبة التنفس بعد ممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي لبضع دقائق أو صعود السلالم.

زيادة نسبة الكولسترول

هل أنت شخص لاحظ زيادة في مستويات الكوليسترول لبعض الوقت؟ حسنًا ، يجب أن تعلم أن ارتفاع مستوى الكوليسترول هذا يمكن أن يكون سببًا لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

يميل استهلاك السكر المضاف إلى خفض مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم والذي يعمل عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL. كلما زادت كمية السكر التي تستهلكها ، كلما انخفضت مستويات HDL لديك والتي ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية. يمكن فهم هذه الدهون الثلاثية على أنها دهون الدهون الموجودة في الدم والتي يتم تخزينها في جسمك لإطلاق الطاقة بين الوجبات. عندما يقترن بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فإنه يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

اشتهاء الملح

قد يبدو هذا هو أغرب الأعراض على الإطلاق ولكن هذا ما هو عليه. الأشخاص الذين يعانون من اشتهاء السكر لا يتوقون فقط للأطعمة الحلوة ولكن أيضًا للأطباق المالحة والمالحة، هذه الرغبة الشديدة في تناول الملح هي علامة على أن جسمك لا يحصل على التغذية الكافية، ليس فقط الرغبة الشديدة في تناول السكر ولكن هذه الرغبة الشديدة في تناول الملح هي أيضًا مؤشر على نقص العناصر الغذائية الرئيسية في جسم الإنسان. بالنسبة للأشخاص المدمنين على السكر ، من المهم الاهتمام بتناولهم الغذائي واتباع نظام غذائي متوازن غني بالمغذيات لضمان الأداء السليم لمختلف وظائف الجسم.