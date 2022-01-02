شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فيتامين D3؟ تعرف على فوائد ومصادر هذه الأنواع من الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلب أجسامنا العديد من العناصر الغذائية من أجل الأداء السليم لأنظمة الأعضاء، ومن بين هذه العناصر الغذائية، فيتامين D3 وهو شيء ينتجه جسم الإنسان عند تعرضه لأشعة الشمس.

يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى عدة مشاكل مثل فقدان كثافة العظام، والتهاب المفاصل، وتساقط الشعر، وارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، والكساح، وضعف العضلات، والتعب، وآلام العظام، وضعف المناعة والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

وفقًا لتقرير موقع " onlymyhealth" أظهرت بعض الدراسات أن المستويات الكافية من فيتامين د 3 قادرة على توفير الحماية ضد الوفاة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا، وتوجد هذه المغذيات القابلة للذوبان في الدهون في العديد من المواد الغذائية المدعمة مثل الحليب والأسماك والحبوب، علاوة على ذلك ، يمكن أيضًا الحصول عليه من خلال أشعة الشمس بمساعدة خلايا مستقبلات فيتامين د.

الفوائد الصحية لفيتامين د 3

ندرك جميعًا حقيقة أن فيتامين (د) مادة مغذية نحصل عليها من ضوء الشمس. يمتص الجسم أشعة الشمس ويتحول إلى فيتامين د 3. ثم يستخدم الجسم هذا الفيتامين لتوفير العديد من الفوائد الصحية مثل-

يساعد على تقوية المناعة

يؤمن عظاماً قوية عن طريق تحسين امتصاص الكالسيوم

فعال في تقليل الالتهاب

يقوي العضلات

يحسن أداء القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يساعد على تحسين المزاج وتحسينه

يمنع حالة العظام مثل هشاشة العظام

يحسن أداء العضلات

يوفر قوام أكثر رشاقة .

يحمي من الوفيات الناجمة عن عدوى كورونا

له تأثيرات مضادة للالتهابات

فيتامين د 3 من العناصر الغذائية المليئة بالفوائد الصحية التي لا تعد ولا تحصى. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أشعة الشمس هذا إلى التعب وضعف العظام وارتفاع ضغط الدم وتساقط الشعر والاكتئاب والتهاب المفاصل والالتهابات وأمراض أخرى من هذا القبيل. يؤثر نقص هذا الفيتامين أيضًا على صحة الشخص العقلية والرفاهية النفسية.

مصادر فيتامين د 3

ضوء الشمس

الحليب ومنتجاته

سمك السالمون

البيض

حليب الصويا