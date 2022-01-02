شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة مارفان: تعرف على أعراض هذا الاضطراب الوراثى وأسبابه وآثاره ومضاعفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أكثر الاضطرابات أو المشكلات التي يصعب علاجها تلك الموروثة أو الموجودة منذ الولادة، إذا كنت تعاني من بعض الاضطرابات أو الإعاقة منذ الولادة، فسيستغرق الأمر وقتًا لتتخلص منه أو تحتاج في الغالب إلى العلاج بعملية جراحية.

متلازمة مارفان هي أحد هذه الاضطرابات الوراثية التي تحدث في أماكن مختلفة من الجسم مثل القلب والعينين والأوعية الدموية والهيكل العظمي، ويمكن أن يشكل تهديدًا خطيرًا على نمط حياتك وأنشطتك اليومية لأنه يمكن أن يعيق نمو الجسم وعمله.

ما هي متلازمة مارفان؟

وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، فإن متلازمة مارفان هي اضطراب موروث في الأشخاص أو يظهر بشكل افتراضي في أجسادهم بالولادة.

هذا الاضطراب يتسبب في تلف الأطراف والقلب والأوعية الدموية في معظم الحالات، ويتضمن بشكل رئيسي وجود أطراف أطول مثل الذراعين والساقين وأصابع اليدين والقدمين، كما يمكن أن يؤثر أيضًا على سماكة الأطراف التي قد تبدو رفيعة جدًا أو سميكة.

تعتمد الشدة عادة على جزء متلازمة مارفان، وتتركز المخاطر بشكل كبير في الأوعية الدموية والقلب لأنها يمكن أن تسبب مضاعفات من عدة أنواع قد تؤدي إلى عواقب تهدد الحياة، إذا انخفض ضغط الدم بسبب إجهاد الأوعية الدموية فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية، وبالمثل ، يمكن أن تؤدي متلازمة مارفان في القلب إلى مشاكل تتعلق بضخ الدم في أنسجة وأعضاء الجسم المختلفة. لذلك فإن المراقبة المنتظمة مطلوبة من الطفولة في كلتا الحالتين.

ما هى أعراض متلازمة مارفان؟

عادة ما يكون لهذه المتلازمة أعراض جسدية يمكن تحديدها في معظم الحالات، ويمكن أن يسبب مشكلة فقط عندما تتأثر الأوعية الدموية للشخص، ويمكن أن تختلف أعراض متلازمة مارفان أيضًا باختلاف كبير في كل فرد ، وبالتالي يجب مراعاة أكثر من عرضين للإصابة بهذا الاضطراب، قد تواجه أعراضًا خفيفة أو شديدة حسب الحالة.

الطول والنحافة

حجم غير متناسب من الأطراف بما في ذلك الذراعين والساقين وأصابع اليدين والقدمين

وجود عظمة في الصدر تخلق انخفاضًا في الهيكل، ويمكن أن يكون هذا تراجعًا خارجيًا أو داخليًا

الإصابة بنفخات في القلب

وجود قصر النظر الشديد

حالة القدم المسطحة

انحناء العمود الفقري بشكل غير طبيعي، وخاصة الانحناء الجانبي .

أسنان مزدحمة أو حنك مقوس في الفم

ما أسباب الإصابة بمتلازمة مارفان؟

تحدث هذه المتلازمة بسبب خلل جيني يمكن جسمك من إنتاج نوع مختلف من البروتين، بسبب هذا البروتين ، فإنه يمنح الأنسجة الضامة بعض المرونة والقوة بسبب حدوث التشوه أو الاضطراب.

يرث معظم المصابين بهذه المتلازمة الجينات غير الطبيعية من آبائهم الذين أصيبوا بهذا الاضطراب من قبل، ومع ذلك ، هناك دائمًا فرصة بنسبة 50-50 لوراثة متلازمة مارفان والجينات المشوهة، في بعض الأحيان ، يمكن الوقاية منه إذا كان هناك إشراف خبير على وقت الحمل.

ما هي مضاعفات متلازمة مارفان؟

نظرًا لأن هذه المتلازمة تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم ، فإن المضاعفات تختلف أيضًا من أجزاء مختلفة، فيما يلي بعض المضاعفات التي يجب أن تعرفها عن هذه المتلازمة.