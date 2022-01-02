شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تؤذى الموجات فوق الصوتية طفلك داخل الرحم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر فترة الحمل من أهم الفترات فى حياة المرأة وتخشى من حدوث أى مشاكل قد تؤثر على صحتها وصحة الجنين وهنا قد يطلب الطبيب بعض الاختبارات الخاصة بالحمل، من بين هذه الاختبارات، فإن الموجات فوق الصوتية هي تقنية تصوير تُستخدم لإنتاج صور للجنين داخل الرحم، وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية الموجات الصوتية لإنتاج الصور وإنشاء صور للأعضاء والأنسجة المختلفة، عندما تكون هذه تقنية تصوير شائعة جدًا يستخدمها الخبراء أثناء الحمل ، فإن العديد من النساء يشعرن بالقلق من تأثيره على نمو جنينهن.

ما هي الموجات فوق الصوتية؟

تعرف الموجات فوق الصوتية التشخيصية أيضًا باسم التصوير فوق الصوتي ، وهي تقنية تصوير طبية تستخدم موجات عالية التردد لإنتاج صور هيكلية لأجزاء جسمك، تستخدم هذه الصور للحصول على معلومات تشخيصية عن المريض حيث تساعد في فحص الأعضاء الداخلية للمريض. تُستخدم تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية في العديد من المناسبات مثل -

الغدد الدرقية

تقييم التهاب المفاصل

تقيم تدفق الدم

تشخيص مرض المرارة

فحص أورام الثدي

لمراقبة صحة الطفل وتطوره أثناء الحمل

تعمل هذه الفحوصات بالموجات فوق الصوتية عن طريق إرسال موجات عبر جسم الأم للحصول على صور تطور الجنين وحركاته. تساعد هذه الموجات فوق الصوتية في مراقبة واكتشاف أي شذوذ أو عيوب في حركات الجنين قبل الولادة.

هل الموجات فوق الصوتية آمنة في الحمل؟

الموجات فوق الصوتية هي تقنية تصوير تعمل عن طريق تحويل الإشارات الكهربائية إلى موجات صوتية تمر عبر طبقات الأنسجة وتخلق صورًا على الشاشة.

الموجات فوق الصوتية هي تقنية آمنة لتكوين صور للأعضاء الداخلية على عكس الأشعة السينية والأشعة المقطعية، فهي لا تنبعث من أي تقاليد يمكن أن تضر بصحة الأم والطفل، عندما يُقال إن الموجات فوق الصوتية أكثر أمانًا نسبيًا من الأشعة السينية والتصوير المقطعي لأنها لا تصدر أي إشعاع ، فإن المغزى هو أن موجات الحرارة هذه تميل إلى تسخين الأنسجة قليلاً. قد يكون لتسخين هذه الأنسجة بعض التأثيرات على نمو جنينك.

الاحتياطات الواجب اتخاذها

كما قيل أن الحرارة الناتجة أثناء هذا الإجراء قد تؤثر على نمو الجنين في الداخل ، يحتاج المرء إلى اتباع بعض الاحتياطات للبقاء آمنًا والحفاظ على سلامة الطفل أيضًا، وفيما يلي بعض الاحتياطات: