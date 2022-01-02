شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح صحية للشفاء من التهاب المعدة الحاد والتسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد أثر التسمم الغذائي أو التهاب المعدة الحاد على معظم الأشخاص في وقت ما من حياتهم، يحدث ذلك عندما ينتهي بك الأمر دون قصد باستهلاك طعام أو ماء ملوث، بعد الإصابة بنوبة تسمم غذائي أو التهاب في المعدة، لا يمكنك حقًا العودة إلى نظامك الغذائي المعتاد، عليك أن تمنح نفسك بعض الوقت للعودة إلى روتينك المعتاد، وفى السطور المقبلة سنقدم لك بعض النصائح الفعالة لمساعدتك على السماح لمعدتك بالاستقرار والتعافي بعد إصابتك بالتسمم الغذائي أو التهاب المعدة الحاد، بحسب ما نشره موقع" doctor-ndtv"

العسل الخام

تناول ملعقة صغيرة من العسل الخام، تأكد من أنه خام وغير معالج، للعسل خصائص طبية ويساعد على منع الالتهابات المختلفة.

الكمون

أغلي ملعقة صغيرة من بذور الكمون في الماء واستهلكها مرتين في اليوم، بعض المكونات المتوفرة بسهولة في مطبخنا مثل الكمون مليئة بالفوائد الصحية.

الثوم الخام

يجب أن يكون لديك 1 إلى 2 قرون من الثوم النيئ، من المعتقدات الشائعة أن الثوم النيء يحسن مشاكل الجهاز الهضمي.

أوراق الريحان

يجب أن تأخذ أوراق الريحان، وتغسلها جيدًا وتمضغها مباشرة، يمكنك أيضًا غلي أوراق الريحان واستهلاكها.

ماء الليمون

بعد التهاب المعدة أو التهاب حاد ، تناول ماء الليمون، يمكنك خلط بعض العسل الخام فيه.

خل التفاح

يجب تناول خل التفاح مع الماء، خففي ملعقة كبيرة منه في كوب من الماء واشربه.

الخليط

خذ الزنجبيل الطازج المبشور، واغليه في الماء، يمكنك مزج عصير الليمون وبعض العسل الخام. إذا أردت، أضف الثوم المهروس أيضًا، احصل عليه على الأقل مرة أو مرتين في اليوم.

يجب عليك تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل واستهلاك كل ما هو خفيف قدر الإمكان، علاوة على ذلك ، اقترح عليك زيارة الطبيب إذا شعرت أن العدوى طال أمدها.